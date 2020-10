Štokholm 16. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Švédsku sa v septembri prekvapujúco znížila, zatiaľ čo ekonómovia očakávali jej nárast. Ukázali to najnovšie údaje štatistického úradu v Štokholme.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v škandinávskej krajine v septembri 2020 klesla na 8,3 % z 8,8 % v auguste. Ekonómovia pritom predpovedali jej nárast na 9,4 %. Vlani v septembri bola nezamestnanosť vo Švédsku na úrovni 6 %.



Aj miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 24 rokov sa v septembri znížila na 21,6 % z 22,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Ale i miera zamestnanosti vo Švédsku v septembri klesla, a to na 66,8 % zo 67,9 % v auguste. Počet zamestnaných osôb dosiahol v septembri 5,036 milióna.