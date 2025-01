Miera úspor domácností v eurozóne v 3. kvartáli klesla

Luxemburg 13. januára (TASR) - Miera úspor domácností v krajinách menovej únie sa v 3. štvrťroku minulého roka znížila, naďalej sa však drží na vysokej úrovni. To predstavuje nemalú výzvu pre členské štáty eurozóny, keďže vysoká miera úspor brzdí výraznejšie zotavovanie ekonomiky bloku. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správy agentúry Reuters.



Miera úspor domácností v eurozóne dosiahla v 3. štvrťroku 15,3 % oproti 15,6 % v predchádzajúcom kvartáli. Je to prvý pokles miery úspor od začiatku roka 2022. Napriek tomu je to stále vysoká hodnota. Podľa údajov agentúry Reuters dosahovala miera úspor pred pandémiou nového koronavírusu 12 až 13 %.



Dôvodom vývoja v 3. kvartáli 2024 je výraznejší rast spotreby domácností, než bolo tempo rastu hrubých disponibilných príjmov. Spotreba sa zvýšila o 1,1 %, zatiaľ čo hrubé disponibilné príjmy vzrástli o 0,7 %.



Na druhej strane, mierne klesla miera investícií domácností. V 2. kvartáli minulého roka dosahovala 9,2 %, v 3. štvrťroku predstavovala 9,1 %. Investície domácností predstavujú najmä kúpu a renovácie nehnuteľností.



Údaje z eurozóny sú v ostrom kontraste s USA, kde miera úspor domácností dosahovala v novembri minulého roka 4,4 %. To je zasa pod historickým priemerom. Navyše, úspory amerických domácností postupne klesajú, keďže Američania sú v súčasnosti celkovo spokojní s vyhliadkami v oblasti zamestnanosti.



Aj keď Európska centrálna banka stále verí v zotavenie spotreby, minulý týždeň pripustila, že úspory domácností v eurozóne zostanú v najbližšom období na vysokej úrovni. Čiastočne sa pod to podpisuje politická a ekonomická neistota.