Miera zamestnanosti sa v 1. štvrťroku zvýšila o 0,3 p. b. na 77,9 %

Bratislava 3. júna (TASR) - Počet pracujúcich na Slovensku v prvom štvrťroku 2025 medziročne prekročil 2,604 milióna osôb. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl zostala na úrovni vlaňajšieho úvodu roka, počet pracujúcich sa zvýšil len nepatrne o 0,1 %. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z počtu obyvateľov, sa medziročne zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,9 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkový stav zamestnanosti zostal takmer nezmenený najmä vďaka medziročnému prírastku počtu pracovníkov v službách o 19.000 pracujúcich (+ 1,2 %), ktorý kompenzoval pretrvávajúci aktuálny pokles o 15.000 pracovníkov vo výrobných odvetviach (- 1,6 %). V službách pôsobila väčšina, až 63 % všetkých pracujúcich v krajine, teda 1,6 milióna pracovníkov. Vo výrobných odvetviach pracovalo 964.000 pracujúcich a zamestnanosť v nich klesala už tretí kvartál po sebe.



Navýšenie počtu pracovníkov zaznamenalo celkovo deväť z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Najvýraznejší prírastok pracujúcich o vyše 20.000 osôb (+ 6,4 %) zaznamenal obchod. S 336.000 pracovníkmi bol naďalej druhým najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky. Z veľkých odvetví služieb s viac ako 150.000 pracujúcimi medziročný prírastok evidovala aj doprava a skladovanie o takmer 11.000 osôb (+ 6,6 %). Naopak, pokles zamestnanosti zaznamenalo zdravotníctvo a sociálna pomoc, ako aj vzdelávanie, v súhrne v nich ubudlo o viac ako 12.000 osôb.



Spomedzi troch výrobných odvetví počet pracujúcich klesal v stavebníctve aj poľnohospodárstve, v priemysle zostal nezmenený. V priemysle pracovalo viac ako 644.000 osôb, naďalej to bolo najväčšie zamestnávateľské odvetvie v ekonomike. Pracoval v ňom každý štvrtý pracujúci v krajine.



Podľa vekového zloženia absolútny počet pracujúcich sa navýšil najmä v skupine 50- až 54-ročných, kde pribudlo 18.000 osôb. Nižšie prírastky boli aj v skupine najstarších pracovníkov (nad 60 rokov) alebo naopak najmladších na trhu práce vo veku 15 až 24 rokov.



K zníženiu počtu pracujúcich došlo v skupine mladšieho produktívneho veku od 25 do 34 rokov (- 24.000 osôb), prípadne v preddôchodkovom veku 55- až 59-ročných (- 7000). Z regionálneho hľadiska bol počet pracujúcich počas 1. štvrťroku 2025 medziročne mierne vyšší v siedmich z ôsmich krajov SR, ale išlo len o nepatrné nárasty. Jediný kraj s úbytkom pracovnej sily bol Nitriansky kraj, a to o 9300 osôb.



Mieru zamestnanosti nad úrovňou 80 % okrem dominujúceho Bratislavského kraja dosiahli aj Žilinský a Trenčiansky kraj. Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v Nitrianskom kraji s poklesom miery zamestnanosti až o 1,8 p. b. na 77,2 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti v SR mal už piaty štvrťrok po sebe Prešovský kraj, aktuálne niečo cez 72 %.



Za prácou do zahraničia dochádzalo v 1. štvrťroku 2025 takmer 120.000 pracujúcich. Viac ako polovica pracovala v stavebníctve a v priemysle. Štvrtina z nich pochádzala z Prešovského kraja (vyše 30.000 osôb). Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice SR mal Nitriansky kraj (o viac ako 7000 pracujúcich).