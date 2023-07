Analytici: Mierna zima by mohla znížiť ceny plynu v Európe na polovicu

Brusel/Londýn 17. júla (TASR) - Mierna zima by mohla znížiť ceny zemného plynu v Európe na polovicu. TASR o tom informuje na základe správy portálu OilPrice.com.



Zásoby zemného plynu v Európe sú vysoké a na cieľové úrovne sa zrejme dostanú skôr, ako sa plánovalo. To dáva vládam a priemyslu istotu, že minuloročná energetická kríza sa nezopakuje. Referenčné ceny zemného plynu sú aktuálne na desatine rekordných hodnôt z minulého leta, keď Rusko obmedzilo dodávky plynu do Európy.



Na trhu však zrejme bude naďalej panovať nadmerná volatilita, keďže ceny a dopyt pred nadchádzajúcou zimou a počas nej budú závisieť od dvoch faktorov, ktoré Európska únia (EÚ) nemôže ovplyvniť, a to od počasia a veľkosti príspevku obnoviteľných zdrojov energie do mixu, ktorý takisto závisí od počasia.



Vďaka miernejšiemu zimnému počasiu, zníženej spotrebe v EÚ a deštrukcii priemyselného dopytu v dôsledku vysokých nákladov na energie prežila Európa zimu 2022/2023 bez nedostatku plynu a prídelového systému.



Európa môže dúfať, že nadchádzajúca zima 2023/2024 bude takisto relatívne mierna bez dlhotrvajúcich období mrazov, ktoré by prudko zvýšili dopyt po vykurovaní a po výrobe elektriny z plynu. V prípade ďalšej miernej zimy - čo je síce možné, ale nie isté - by podľa expertov banky Morgan Stanley mohli európske ceny plynu padnúť až o polovicu na 15 eur za megawatthodinu (MWh).



"Ak bude pretrvávať teplé počasie a výkon obnoviteľných zdrojov bude vysoký," referenčné ceny plynu by sa mohli prepadnúť na úroveň z konca roka 2020, uviedli minulý týždeň analytici Morgan Stanley .



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa koncom minulého týždňa pohybovala okolo 27,24 eura za MWh, pričom ceny kontraktov od decembra po február sa pohybovali okolo 50 eur za MWh.



V pondelok predpoludním sa cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame znížila o 2 eurá na 24,90 eura za MWh. Jednodňový kontrakt sa oslabil o 1,45 eura na 24,25 eura/MWh.



Prognóza pádu cien na 15 eur za MWh je tým najoptimistickejším scenárom expertov Morgan Stanley. Naopak, pesimistický scenár počíta, že počas vykurovacej sezóny v Európe by sa ceny mohli vyšplhať až na 100 eur za MWh, a to v prípade, ak bude zima 2023/2024 netradične chladná a obnoviteľné zdroje vygenerujú len málo elektriny. Za najpravdepodobnejšie považujú experti banky, že ceny sa po októbri budú pohybovať okolo 45 eur za MWh.



Európske zásobníky plynu sú aktuálne netradične plné. Podľa údajov Gas Infrastructure Europe boli zásobníky v EÚ k 12. júlu naplnené na 80,3 %.



EÚ si stanovila cieľ, že ich naplnenosť do 1. novembra 2023 dosiahne 90 %. Podľa expertov Morgan Stanley nielenže EÚ tento cieľ dosiahne výrazne v predstihu, ale do začiatku septembra by mohla svoje zásobníky naplniť na 100 %.