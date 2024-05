Mierna zima znížila tržby francúzskej energetickej firmy Engie

Paríž 17. mája (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť Engie oznámila za 1. kvartál pokles tržieb o takmer štvrtinu, keď miernejšia zima znížila dopyt po zemnom plyne. Rozsah poklesu čiastočne kompenzovali príjmy z oblasti obnoviteľných zdrojov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma, ktorá je producentom, prepravcom a predajcom plynu a elektrickej energie, uviedla, že za 1. kvartál dosiahli jej tržby približne 22 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 24,6 %.



Pokles zaznamenala aj v oblasti zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) bez započítania jadrovej divízie. Zisk dosiahol 3,7 miliardy eur. Oproti 1. štvrťroku predchádzajúceho roka to znamená pokles o 3,2 %.



Napriek tomu vedenie spoločnosti uviedlo, že rok sa začal celkovo pozitívne. "Aj napriek nepriaznivejším podmienkam na trhu oproti minulému roku sme začali tento rok dobre," povedal v reakcii na výsledky finančný riaditeľ Engie Pierre-Francois Riolacci.



Zisky ropných a plynárenských spoločností naďalej klesajú z historických maxím, ktoré dosiahli v roku 2022. Vtedy vyťažili z prudkého rastu cien plynu po útoku Ruska na Ukrajinu. Spotové ceny plynu v Európe sa však v minulom roku prepadli o 40 %, pod čo sa nemalou mierou podpísalo počasie v zimných mesiacoch na prelome rokov 2023/2024. Táto zima bola omnoho teplejšia, než zvyčajne býva.



Pokles tržieb aj zisku by bol ešte výraznejší, výsledky však čiastočne zmiernili príjmy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Engie zvýšila podiel aktív v tejto oblasti kúpou dvoch bioplynových staníc v Holandsku, ďalej prevzatím francúzskeho portfólia pevninských veterných fariem od dánskej firmy Orsted a zabezpečením si financií na veterné a solárne projekty v USA. Okrem toho získala v Austrálii kontrakt na veterný park na mori.