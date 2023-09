Mierne zhoršili prognózu rastu ekonomiky, aj budúci rok bude nad 1 %

Bratislava 21. septembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky bude v tomto aj budúcom roku veľmi mierny, tesne nad 1 %. Vyplýva to z aktuálnej septembrovej makroekonomickej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Predpokladá v nej hospodársky rast v tomto roku na úrovni 1,2 % a v budúcom roku 1,4 %. V obidvoch prípadoch ide o mierne zhoršenie oproti predchádzajúcej prognóze.



"Slovenská ekonomika je v tomto roku zasiahnutá nepriaznivým vývojom domáceho aj zahraničného dopytu. Spotrebitelia sa vysporiadavajú s vysokou infláciou obmedzením spotrebných výdavkov," upozornila RRZ. Firmy tiež menej investujú, s výnimkou dobiehania investícii z končiaceho programového obdobia eurofondov. Na realitnom trhu dochádza k útlmu, čo je ďalším brzdiacim faktorom najmä stavebných investícií.



Pomerne pesimistické sú aj očakávania vývoja v eurozóne. "Znamená to, že export by mal v druhom polroku, po ukončení nevybavených objednávok z predošlého obdobia stagnovať, resp. ku koncu roka mierne klesať," predpokladá rozpočtová rada.



K výraznejšiemu oživeniu slovenskej ekonomiky dôjde podľa RRZ s predpokladaným oživením zahraničného prostredia a čerpania eurofondov až v roku 2025. Vtedy očakáva hospodársky rast na úrovni 2,9 %.



"Štvrťročný vývoj sa môže začať zlepšovať od polovice roka 2024. Naši exportéri pri externom oživení dobehnú svoje stratené podiely z aktuálneho obdobia, kedy sa im nie veľmi darí. Investície sa vo väčšej miere rozbehnú. Rast miezd bude naďalej dynamický a pri spomalení inflácie podporí domáci spotrebiteľský dopyt," avizovala RRZ.



Inflácia podľa rady dosahuje naďalej nadštandardnú úroveň, ale postupne dochádza k jej výraznému spomaleniu. Znížené ceny komodít a prísnejšia menová politika majú podporiť zmierňovanie inflačných tlakov. Tento rok by mala inflácia podľa prognózy dosiahnuť 10,5 %, budúci rok sa spomalí na 5,1 %.



"Pre budúci rok momentálne odhadujeme nárasty regulovaných cien energií okolo 20 až 30 %, čím sa priblížia k strednodobým trhovým cenám a ďalšie výrazné nárasty už následne neočakávame," predpokladá RRZ s tým, že celkový rast cien by mal klesnúť k inflačnému cieľu 2 % po roku 2025.