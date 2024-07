Miest na internátoch bude menej,študentom ponúknu alternatívne bývanie

Bratislava 9. júla (TASR) - Na začiatku ďalšieho akademického roka bude realitný trh v Bratislave čeliť novej výzve. Z dôvodu rekonštrukcie študentských internátov sa zníži ich ubytovacia kapacita. Upozornili na to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) s vedením Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) a Vysokej školy múzických umení (VŠVU). Spoločne pripravujú ponuku komerčného prenájmu bytov a domov pre študentov.



Dve umelecké vysoké školy predpokladajú, že v súčasnej situácii nezíska ubytovanie v internátoch približne 500 ich študentov. To ich podnietilo hľadať alternatívne riešenie. Do spoločného projektu sa zapojila aj spoločnosť Rentodo s poistením nájmu pre študentov a majiteľov bytov, ako aj realitný portál Domire.



"Študenti sú súčasťou nájomného trhu už dlhé roky, ale ešte nikdy realitný trh nepripravil takto komplexný produkt pre študentské nájmy," zhodnotil prezident NARKS Ján Palenčár.



Ako ďalej informovala asociácia, spolupráca v oblasti študentských nájmov zahŕňa osvetu na strane realitných kancelárií a majiteľov nehnuteľností, prípravu špecializovanej nájomnej zmluvy s advokátskou kanceláriou, vytvorenie pravidiel nájomného vzťahu, či úpravu a rozšírenie poistných podmienok. Upraví sa tiež softvér pre realitné kancelárie na možnosť označovania bytov a domov vhodných na nájom pre študentov a následne možnosť vyhľadávania týchto nájmov na internetovej stránke Domire.sk.



"Snažíme sa pre našich študentov zabezpečiť čo najviac možností alternatívneho ubytovania mimo klasických internátov. Privítali sme ústretovosť NARKS podieľať sa na tomto riešení a pomoc pri príprave jednotlivých krokov," konštatovala rektorka VŠVU Bohunka Koklesová. Túto spoluprácu budú podľa nej môcť využiť aj ďalšie vysoké školy po celom Slovensku



"Jednou z našich požiadaviek pri dojednávaní podmienok ubytovania pre našich študentov s partnermi realitného trhu bola cena za lôžko, ktorá bude porovnateľná s cenami na internátoch. Aj v tomto sa nám podarilo nájsť zhodu," doplnil rektor VŠMU Martin Šmatlák.