Miestne akčné skupiny volajú po výbere MAS na aktuálne obdobie

Bratislava 23. apríla (TASR) - Miestne akčné skupiny (MAS) odmietajú niesť zodpovednosť za nedostatočné čerpanie financií v rámci intervencie LEADER v Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027. V súčasnosti je pre tieto skupiny na Slovensku kľúčový proces výberu MAS, ktorý opäť sprevádza nedostatok informácií a metodickej podpory. Uviedol to v stredu predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.



Pri výbere MAS je podľa neho opakujúcou sa chybou z minulosti aj ich oneskorený výber, s ktorým Slovensko ako jediná krajina v rámci Európskej únie ešte ani nezačala. Oneskorenie by malo v súčasnosti dosahovať jeden a pol roka.



NS MAS SR vyjadrila vážne obavy nad aktuálnym stavom, ktorý podľa slov jej predstaviteľov ohrozuje existenciu miestnych akčných skupín a ich schopnosť plniť svoje poslanie v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka. Pozitívnou správou pre MAS aj žiadateľov v súvislosti s dobiehajúcim obdobím je podľa NS MAS SR posun termínu oprávnenosti výdavkov do konca augusta 2025.



Odborníci ocenili taktiež minuloročnú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranú na miestne akčné skupiny. Jej výsledky podľa nich potvrdili závažné zlyhania štátnych inštitúcií pri riadení podpory miestneho rozvoja. „Pre MAS to znamená nielen profesionálny prístup k tejto téme, ale aj morálnu podporu. Na mnohé z pomenovaných pochybení upozorňuje Národná sieť MAS SR dlhodobo,“ pripomenul Škultéty.



Na záver zdôraznil, že momentálna situácia je kritická. „Preto žiadame vládu SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodársku platobnú agentúru ako kompetentné orgány, aby urýchlili prípravu podmienok pre aktuálne programové obdobie, a to za aktívnej účasti a komunikácie s MAS, čo sa nedeje. Zároveň apelujeme na vládu a riadiace orgány, aby venovali patričnú pozornosť výberu a podpore MAS, ktoré sú kľúčovým nástrojom všestranného rozvoja vidieka na Slovensku,” uzavrel predseda NS MAS SR.