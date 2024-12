Miestne dane a poplatky za odpad v R. Sobote budúci rok rásť nebudú

Rimavská Sobota 12. decembra (TASR) - V Rimavskej Sobote sa miestne dane a poplatky za odpad v budúcom roku zvyšovať nebudú. Primátor Jozef Šimko v úvode utorňajšieho (10. 12.) zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) stiahol z programu rokovania mestom pripravenú zmenu predmetného všeobecne záväzného nariadenia. Poslanci nerokovali ani o zvýšení a rozšírení parkovného, ktoré samospráva pôvodne do programu zaradila.



"Dane a poplatky zostanú na úrovni roku 2024 i napriek tomu, že finančných prostriedkov je nedostatok. Budeme musieť prijať rázne úsporné opatrenia," skonštatoval Šimko. Ako dodal, príjmy miest a obcí tvoria najmä miestne dane a poplatky, prenájom či predaj majetku a v najväčšej miere podielové dane, ktoré budú podľa jeho očakávanie v budúcom roku ďalej klesať. Negatívny vplyv na rozpočet mesta budú mať podľa primátora aj kroky vlády. "Vláda prijala závažné konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých obyvateľov aj jednotlivých samospráv," dodal Šimko.



Primátor z rokovania MsZ stiahol aj bod, ktorým mesto navrhovalo zvýšenie parkovného a jeho rozšírenie na Železničnú ulicu. Ako priblížil, v úvode roka samospráva pripraví viacero úsporných opatrení, o ktorých budú mestskí poslanci rokovať na februárovom zasadnutí MsZ.



V súvislosti so šetrením finančných prostriedkov v rozpočte mesta predložil poslanec MsZ Roman Vaľo návrh uznesenia, ktorý počítal so znížením platu primátora na základný mesačný plat bez navýšenia. Návrh zahŕňaj tiež zrušenie pozície plateného zástupcu primátora mesta, mestských novín Gemerské zvesti či pozastavenie vyplácania odmien poslancom zastupiteľstva. Väčšina z nich sa pri hlasovaní o návrhu zdržala, viacerí však avizovali, že o týchto opatreniach chcú do februárového zasadnutia MsZ rokovať.