Migaľ bol na mimoriadnej schôdzi pripravený hájiť agendu IT riešení
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) bol pripravený obhajovať agendu v súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Povedal to po mimoriadnej schôdzi k jeho odvolávaniu, ktorá nebola v pléne Národnej rady (NR) SR otvorená ani na druhý pokus. Tú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS).
„O úprimnosti celého tohto odvolávania svedčí aj to, že ani samotný predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa nezúčastnil tohto odvolávania, takže beriem to ako politické teátro,“ uviedol Migaľ.
Koaličný poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) ozrejmil, že vládna koalícia sa dohodla na tom, že návrh na odvolanie Migaľa zo strany opozície nie je ničím špeciálny, preto sa ho nezúčastní. „Buď dnes odvoláme ministra Migaľa a otvoríme dvere do vlády Michalovi Šimečkovi, ktorý by v predčasných voľbách, spôsobených našou koaličnou hlúposťou, zrejme uspel. A toto ja nedopustím. A toto nie je ani to, čo očakáva náš volič,“ doplnil Bartek s tým, že ak sú nejaké podozrenia na trestnú činnosť v rezorte investícií, tak by ich mali orgány činné v trestnom konaní vyšetriť.
Opozičný poslanec Michal Truban (PS) kritizoval koalíciu za neotvorenie tejto schôdze. „Celá koalícia sa týmto, že neotvorila schôdzu, prihlásila k netransparentnému obstarávaniu a kšeftom ministra Migaľa,“ dodal.
