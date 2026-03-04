< sekcia Ekonomika
Migaľ bráni modernizáciu portálu Slovensko.sk
Minister tiež kritizoval poslanca PS Jána Hargaša. Ten by sa podľa neho mal venovať najmä poslaneckej práci a legislatíve.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) odmietol kritiku opozičného PS v súvislosti s projektom modernizácie portálu Slovensko.sk. V stredu pred zasadnutím vlády zdôraznil, že nejde len o webovú stránku, ale o komplexnú digitálnu infraštruktúru štátu, ktorú vláda považuje za strategickú investíciu.
„Ústredný portál nie je len nejaká stránka. Je za tým množstvo hardvéru a softvéru, ktoré spolu vytvárajú nosný digitálny portál Slovenskej republiky,“ uviedol minister. Pripomenul, že rozhodnutie zaradiť projekt medzi strategické investície prijala vláda kolektívne.
