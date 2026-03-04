Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Migaľ bráni modernizáciu portálu Slovensko.sk

.
Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezavislý) prichádza na 130. schôdzu vlády SR v Bratislave 4. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Minister tiež kritizoval poslanca PS Jána Hargaša. Ten by sa podľa neho mal venovať najmä poslaneckej práci a legislatíve.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) odmietol kritiku opozičného PS v súvislosti s projektom modernizácie portálu Slovensko.sk. V stredu pred zasadnutím vlády zdôraznil, že nejde len o webovú stránku, ale o komplexnú digitálnu infraštruktúru štátu, ktorú vláda považuje za strategickú investíciu.

Ústredný portál nie je len nejaká stránka. Je za tým množstvo hardvéru a softvéru, ktoré spolu vytvárajú nosný digitálny portál Slovenskej republiky,“ uviedol minister. Pripomenul, že rozhodnutie zaradiť projekt medzi strategické investície prijala vláda kolektívne.

Minister tiež kritizoval poslanca PS Jána Hargaša. Ten by sa podľa neho mal venovať najmä poslaneckej práci a legislatíve.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?