Migaľ: Čerpanie eurofondov krajmi je na úrovni 6 %

Bratislava 7. mája (TASR) - Čerpanie eurofondov z Programu Slovensko vyššími územnými celkami je na úrovni približne 6 %. Z celkového objemu 1,4 miliardy eur je zakontrahovaných 66 miliónov eur. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý), kde informoval okrem iného aj o stave čerpania eurofondov vyššími územnými celkami a mestami.



„Čo sa týka samotného kontrahovania, tak v rámci vyšších územných celkov sme na úrovni 6 %. Čiže z celkového objemu 1,4 miliardy eur v rámci zdrojov z európskych peňazí je to iba 66 miliónov eur,“ uviedol Migaľ.



Doplnil, že na rozdiel od Českej republiky, ktorá má schválené projektové zámery na úrovni 100 %, na Slovensku je rýchlosť schvaľovania projektových zámerov na úrovni 9 %. Spresnil, že čerpanie EÚ fondov najviac spomaľuje kontrola verejného obstarávania.



„Kontrola, ktorú nestíha robiť Úrad pre verejné obstarávanie, je naozaj zaťažujúca na to, aby sme mohli zrýchliť proces čerpania eurofondov. Pripravujeme konkrétne kroky, ktoré predstavíme, ale v zásade môžem povedať, že chceme, aby sa verejné obstarávanie kontrolovalo náhodne,“ priblížil minister s tým, že kontroly by sa vykonávali najmä v prípade pochybností. Dodal, že zjednodušenie systému kontroly chcú nastaviť v súlade s pravidlami EÚ a po dohode s Úradom pre verejné obstarávanie a Najvyšším kontrolným úradom SR.



Minister investícií na stredajšiu vládu predložil ústnu informáciu k stavu implementácie fondov EÚ v gescii Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy SR. Ministerstvo dopravy je podľa Migaľa premiantom v čerpaní eurofondov, prostriedky idú najmä do železničnej a cestnej dopravy. Čerpať eurofondy sa podľa ministra darí aj rezortu hospodárstva.