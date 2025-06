Migaľ: MIRRI sa bude snažiť napĺňať programové vyhlásenie na maximum

Bratislava 30. júna (TASR) - Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa budeme snažiť napĺňať programové vyhlásenie vlády na maximum. Povedal to po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na MIRRI rezortný šéf Samuel Migaľ (nezávislý).



Za tri mesiace od nástupu do funkcie ministra sa podarilo na MIRRI podľa neho zrýchliť čerpanie eurofondov a odstrániť rôzne prekážky na pôde rezortu, keď sa z nejakého dôvodu neschvaľovali žiadosti a nepodpisovali zmluvy s mestami a obcami. Tento proces sa podľa neho podarilo zefektívniť a zrýchliť tak, aby sa samosprávy čo najskôr dostali k peniazom. V prípade zmrazenia 200 miliónov eur pre regióny zdôraznil, že im vláda nezoberie ani cent, pričom tieto peniaze sa im vrátia.



Ďalej sa na MIRRI podarilo zabezpečiť aj financovanie superpočítača v areáli Slovenskej akadémie vied a minister ocenil aj získanie prestížnej certifikácie pre vládnu jednotku CSIRT v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci kyberbezpečnosti. „Žijeme v dobe kybernetických útokov, v dobe hybridnej vojny a toto je extrémne dôležitá záležitosť, aby Slovensko malo naozaj silnú kybernetickú jednotku, ktorá bude zabezpečovať slovenské domény a slovenskú infraštruktúru tak, aby nedochádzalo k prienikom rôznych kybernetických kriminálnikov,“ doplnil Migaľ.



Do budúcna chce rezort pracovať na tom, aby boli eurofondy rozdelené do všetkých kútov Slovenska a mali možnosť ich čerpať aj obce do 1000 obyvateľov. „Chystáme model, prostredníctvom ktorého by sme mohli dostať eurofondy do každého kúta Slovenska a mohli by si na to siahnuť aj malé obce, ktoré majú ročný rozpočet 50.000 až 100.000 eur. Pokiaľ naozaj im tam prídu tie eurofondy, tak tie dokážu starostovia v takýchto obciach zužitkovať a dvakrát až trikrát tomu dať vyššiu pridanú hodnotu,“ dodal Migaľ.