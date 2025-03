Migaľ: MIRRI sa chce pri čerpaní eurofondov inšpirovať Poľskom

Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa chce pri čerpaní eurofondov inšpirovať poľskými skúsenosťami. Uviedol to vo štvrtok na prvej tlačovej konferencii na pôde MIRRI minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý), spolu s nezaradeným poslancom Národnej rady (NR) SR Radomírom Šalitrošom, ktorý bude pravdepodobne na rezorte štátnym tajomníkom. Ďalší nový štátny tajomník na MIRRI má byť podľa Šalitroša predstavený v krátkom čase, "príde zo zahraničia a je superkaliber v rámci profesionality".



"Nechceme vymýšľať koleso, ktoré už bolo vyvinuté, budeme sa inšpirovať čerpaním v Poľsku. Poľsko pred 20 rokmi bola posledná krajina v rámci V4, dnes predbehla všetky krajiny, lebo veľmi efektívne čerpá eurofondy. Zaviedli decentralizáciu európskych fondov, teda nie ministerstvo rozhoduje, kam pôjdu peniaze, ale rozhodovanie ide dole cez župu, na primátora, až na poslednú maličkú obec. Obec najlepšie vie, kde potrebuje peniaze, či na kanalizáciu alebo na verejné osvetlenie, či na materskú škôlku," spresnil Šalitroš.



Vedenie MIRRI podľa Migaľa chce urýchliť čerpanie európskych zdrojov, aby sa takmer jedna miliarda eur nemusela vrátiť do Bruselu. "Je to veľmi ťažké, lebo sú ministerstvá v Slovenskej republike, ktoré majú veľmi slabé čerpanie čerpanie, na úrovni 40 % z toho, čo sa zaviazali čerpať ešte tento rok. Urobíme všetko pre to, aby sme efektívne nastavili revíziu čerpania európskych fondov, aby sa presmerovali peniaze tam, kde ich reálne vieme dočerpať ešte tento rok," priblížil.



MIRRI sa chce podľa ministra zamerať hlavne na regióny, ktoré zaostávajú, teda chcú vyrovnávať regionálne rozdiely. "Index, ktorým sa budeme riadiť, je index chudoby, ktorý je v Bratislavskom kraji okolo 12 %, ale v Prešovskom kraji 27,6 %," poznamenal parlamentný poslanec



Druhou prioritou podľa Šalitroša je, aby sa eurofondy investovali tam, kde je to najviac potrebné. "Budeme chcieť pomáhať podnikateľom, ktorí dávajú prácu," avizoval. Zároveň MIRRI bude chcieť prispieť k tomu, aby sa zastavil odlev mozgov zo Slovenska, najmä podporou aplikovaného výskumu v SR.



Treťou prioritou je podľa Migaľových slov ochrana detí, ale aj všetkých občanov SR pred kybernetickými útokmi. "Kataster ešte doteraz nemá plnú funkcionalitu. Taktiež máme tisícky výhražných e-mailov a iných hrozieb na naše základné a stredné školy," dodal poslanec NR SR.