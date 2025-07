Migaľ: Návrh zablokovať eurofondy samosprávam predniesol člen Hlasu-SD

Bratislava 3. júla (TASR) - Návrh na zablokovanie 200 miliónov eur z európskych prostriedkov samosprávam bol návrhom člena strany Hlas-SD. Uviedol vo štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) v reakcii na tlačovú konferenciu predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka po rokovaní so zástupcami samospráv.



„Pán Raši a pán Kaliňák, návrh, ktorý ste kritizovali na svojej tlačovej konferencii je návrh vášho spolustraníka z Hlasu-SD Tomáša Druckera. Ja som sa s jeho návrhom na základe výsledkov čerpania eurofondov v samosprávach stotožnil, hoci chápem, že to nie je len ich vina, ale aj chyba predchádzajúceho vedenia rezortu,“ odkázal Migaľ.



Zároveň uviedol, že si vždy vážil spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako apolitickou a odborne zdatnou organizáciou. Posledný vývoj však podľa neho ukazuje, že predseda združenia Jozef Božik vymenil túto apolitickosť za vlastnú politickú kariéru v Hlase a zatiahol ZMOS do vojny vedenia Hlasu proti ich bývalým členom.



Raši po štvrtkovom stretnutí so zástupcami samospráv skonštatoval, že jediným možným riešením v prípade zablokovania eurofondov je sumu 200 miliónov eur odblokovať. Takéto zablokovanie podľa neho ohrozuje rozvoj v regiónoch a zároveň tak SR porušuje podmienky dohody s Európskou úniou.