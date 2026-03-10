< sekcia Ekonomika
Migaľ: Nové eurofondy by mali podporiť konkurencieschopnosť a inovácie
Nové obdobie je spojené s tzv. superfondom, čiže budú podľa neho potrebné aj reformy.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Eurofondy by v novom programovom období 2028 až 2034 mali podporovať konkurencieschopnosť aj moderné inovácie v regiónoch. Uviedol to na brífingu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) za účasti splnomocnenca vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán (NRPP) Ladislava Šimka, po stretnutí s predstaviteľmi podnikateľského sektora k príprave NRPP 2028+. Prioritou bude podľa Migaľa zjednodušovanie systému čerpania eurofondov.
„Slovensko stojí na prahu novej kapitoly hospodárskeho rozvoja. Ak chceme napredovať, musíme si uvedomiť, že bez silného priemyslu a silného podnikateľského prostredia Slovensko nemôže rásť. Nové programové obdobie preto chceme pripraviť na našom ministerstve, pod naším vedením, inak. Chceme sa poučiť z chýb z minulosti a nastaviť eurofondy tak, aby skutočne podporovali konkurencieschopnosť a moderné inovácie v regiónoch,“ priblížil Migaľ.
Kľúčom k tomu je podľa ministra jedine dialóg. „Náš rezort chce byť partnerom a nie úradom, ktorý rozhoduje za zatvorenými dverami. Chceme viesť otvorenú diskusiu s podnikateľmi, samosprávami aj s odbornou verejnosťou. Dnes to bola taká pomyselná prvá lastovička, kedy sme začali túto novú kapitolu. Podnikatelia musia byť priamymi partnermi pri tvorbe nového programového obdobia. Práve oni totiž najlepšie vedia, kde sú bariéry, kde sú príležitosti a aké investície dokážu Slovensko posunúť dopredu. Našou ambíciou je pripraviť taký plán, ktorý pomôže Slovensku držať krok s najvyspelejšími ekonomikami Európy a zároveň, ktorý posilní rozvoj našich regiónov,“ spresnil minister.
„Rok 2034 bude jednoznačne iný ako je teraz. A pripraviť zdroje, naprojektovať do roku 2034, už v roku 2027, aby Slovensko v roku 2034 bola inovatívna, konkurencieschopná krajina s kvalitou života a s udržateľnou ekonomikou, s dobrými verejnými službami, bude nesmierne náročné,“ doplnil Šimko.
„Našim cieľom bude zúženie počtu priorít, zameranie sa na kľúčové investičné potreby Slovenska, na podporu podnikateľského sektora,“ povedal splnomocnenec. Nové obdobie je spojené s tzv. superfondom, čiže budú podľa neho potrebné aj reformy.
Reformy podľa neho možno budú bolestivé, ale budú sa musieť realizovať, aby Slovensko mohlo fungovať. „My už s podnikateľmi pracujeme omnoho intenzívnejšie a rozšírili sme ich zastúpenie v takzvanej platforme pre prípravu NRPP a plánujeme stretnutia pravidelne aj s ostatnými kľúčovými hráčmi,“ dodal Šimko.
„Súhlasím s tým, že je potrebné zúžiť priestor, v ktorom budeme európske zdroje používať. My sme päťmiliónový štát, my nevieme robiť všetko. My sa musíme sústrediť na to, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť zdroje do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli fungovať v nejakom v režime,“ podčiarkol prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev.
„Všetky stretnutia k programovacím obdobiam, ktoré sme v minulosti absolvovali, zatiaľ nikdy neboli akceptované tak, aby priority, ktoré potrebuje slovenský priemysel a slovenské hospodárstvo, boli dostatočne zapracované,“ uzavrel prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.
