Migaľ obvinil prezidenta SR Pellegriniho z pokusu o zvrhnutie vlády
V stredu na tlačovej konferencii zdôraznil, že nikam neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať. Jeho pozícia nebude podľa jeho slov zámienkou na rozklad vlády.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) sa po prekonaní operácie srdca vracia naspäť na rezort. V stredu na tlačovej konferencii zdôraznil, že nikam neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať. Jeho pozícia nebude podľa jeho slov zámienkou na rozklad vlády. Migaľ hovorí o „diabolskom pláne“ prezidenta SR Petra Pellegriniho zvrhnúť vládu a nahradiť ju úradníckou.
„Ja sa pýtam, o čo tu ide? Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Plán má byť pritom jednoduchý. Vyvolať tlak na premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD, pozn. TASR), aby ma odvolal a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnícku vládu,“ priblížil Migaľ.
Šéf rezortu informatizácie zdôraznil, že jeho pozícia zámienkou na rozklad vlády nebude. Podčiarkol, že nebude súčasťou hazardu s budúcnosťou Slovenska, pričom plánuje pokračovať v plnení programového vyhlásenie vlády a robiť všetko pre to, aby ministerstvo fungovalo.
Koaličným partnerom v strane Hlas-SD odkázal, aby si nechali svoje intrigy pre svoj vnútorný rozklad. Do Prezidentského paláca zároveň odkázal, že stojí za vládou, ktorej je súčasťou, a tlaku a intrigám nepodľahne. „Preto sa s plnou vážnosťou smerom k Prezidentskému palácu pýtam, či toto je naozaj tou garanciou stability a súdržnosti, o ktorej dookola počúvame na tlačovkách Hlasu, alebo je to len snaha zakryť neschopnosť čelných predstaviteľov ich rezortov,“ pýta sa Migaľ.
Svoj návrat na rezort po prekonaní zdravotných komplikácií vníma ako druhú šancu, ktorú si podľa jeho slov neskutočne váži a plánuje ju využiť naplno. Minister v tejto súvislosti poďakoval lekárom, ktorí mu zachránili život, a vyzdvihol prácu slovenského zdravotníctva.
