Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Migaľ: Pri slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy

.
Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezavislý). Foto: TASR - Jaroslav Novák

„Od expertnej správy očakávam objektívne posúdenie stavu, v akom sa slovensko.sk nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení,“ povedal.

Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Pri riešení stavu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).

Už sa uskutočnili niektoré rokovania, mám informácie od riaditeľky NASES-u (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy,“ spresnil.

Od expertnej správy očakávam objektívne posúdenie stavu, v akom sa slovensko.sk nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení,“ dodal Migaľ.
.

Neprehliadnite

Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl

Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska