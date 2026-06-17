< sekcia Ekonomika
Migaľ: Pri slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy
„Od expertnej správy očakávam objektívne posúdenie stavu, v akom sa slovensko.sk nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení,“ povedal.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Pri riešení stavu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Už sa uskutočnili niektoré rokovania, mám informácie od riaditeľky NASES-u (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy,“ spresnil.
„Od expertnej správy očakávam objektívne posúdenie stavu, v akom sa slovensko.sk nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení,“ dodal Migaľ.
„Už sa uskutočnili niektoré rokovania, mám informácie od riaditeľky NASES-u (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy,“ spresnil.
„Od expertnej správy očakávam objektívne posúdenie stavu, v akom sa slovensko.sk nachádza, a zároveň zhodnotenie navrhovaných riešení,“ dodal Migaľ.