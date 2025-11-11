< sekcia Ekonomika
Migaľ: Príprava na spustení superpočítača Perun sa blíži do finále
Budúci týždeň bude odovzdaný do užívania superpočítač v Košiciach a v 1. kvartáli budúceho roka by sa mal spúšťať v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prípravné práce na spustení superpočítača Perun sa blížia do finále. Budúci týždeň bude odovzdaný do užívania superpočítač v Košiciach a v 1. kvartáli budúceho roka by sa mal spúšťať v Bratislave. Oznámil to v utorok v priestoroch Výpočtového strediska SAV na bratislavskej Patrónke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) za účasti predsedu SAV Martina Venharta a bývalého predsedu SAV Pavla Šajgalíka. Do tohto projektu sa podľa Migaľa priamo investovalo 19,5 milióna eur.
„Môžem už dnes povedať, že budúci týždeň budeme slávnostne odovzdávať do užívania superpočítač v Košiciach. Preto som sa chcel oboznámiť s tým, v akom procese sú práce na Slovenskej akadémii vied (SAV). S radosťou som prijal informáciu, že naozaj napredujeme a v prvom kvartáli budúceho roka by sme mali spúšťať tento superpočítač aj tu, v Bratislave,“ priblížil Migaľ.
Superpočítače podľa ministra nachádzajú uplatnenie všade tam, kde bežné technológie už v dnešnej dobe nestačia, či už je to pri simulovaní klimatickej zmeny, simulácii klímy, predpovedi extrémnych javov či spracovaní obrovských datasetov alebo pri vývoji nových liekov, materiálov, pri podpore výskumu v kvantovej fyzike či v organickej chémii alebo v biomedicíne. „Na to budeme mať dostatočnú kapacitu, aby relevantní slovenskí vedci mali možnosť na čom rátať a počítať svoje zložité výpočty,“ poznamenal Migaľ.
„Ak sa nemýlim, tak začiatkom budúceho roka by mala byť zavážaná technológia, ktorá už by mala byť postupne spúšťaná do testovacej prevádzky. Čo sa týka Bratislavy, tu bude umiestnený systém s výkonom 14,5 petaflopu, v Košiciach systém s výkonom 10,16 petaflopu, spolu tak vytvoria viac než 24 petaflopov výpočtového výkonu, čo radí Slovensko medzi technologicky dobre vybavené krajiny v regióne v oblasti tzv. HPC,“ dodal minister.
Superpočítač Perun predstavuje podľa Venharta veľmi dôležitý míľnik pre digitálnu budúcnosť Slovenska. Takéto vysoko výkonné počítanie už dávno nie je len doménou vedy, ale nachádza čoraz častejšie uplatnenie a je základom pre inovácie v priemysle, zdravotníctve, energetike, ale súvisí aj s technológiou budúcnosti - umelou inteligenciou.
„Tento projekt ukazuje, že Slovensko dokáže budovať naozaj modernú infraštruktúru, ktorá nám umožní byť veľmi aktívnym partnerom v európskom výskumnom priestore a v priestore inovácií v Európe. Slovenská akadémia vied vníma projekt superpočítača Perun ako strategickú investíciu do budúcnosti nielen akadémie, ale aj celej Slovenskej republiky,“ podčiarkol Venhart.
„Súčasťou príprav na spustenie superpočítača Perun je aj budovanie aplikačného a softvérového prostredia pre používateľov. Zabezpečujeme v súčasnosti licencie a špecializované nástroje pre výpočtovú chémiu, fyziku či modelovanie vlastností nových materiálov, ale aj nové aplikácie v oblasti umelej inteligencie,“ dodal predseda SAV.
