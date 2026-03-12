< sekcia Ekonomika
Migaľ rokoval so samosprávami k eurofondovému obdobiu 2028 - 2034
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) pokračuje v stretnutiach k Národnému a regionálnemu partnerskému plánu na roky 2028 - 2034.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) pokračuje v stretnutiach k Národnému a regionálnemu partnerskému plánu na roky 2028 - 2034. Po zástupcoch podnikateľských zväzov rokoval vo štvrtok o nových eurofondoch s predstaviteľmi združenia samosprávnych krajov SK8, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a zástupcami starostov malých obcí. Eurofondy musia byť investíciou do budúcnosti krajiny, uviedol Migaľ.
„Dnes môžeme hovoriť o tom, že Slovensko môže mať v novom období k dispozícii približne 19,9 miliardy eur z európskych zdrojov, čo je viac ako päť miliárd v porovnaní s obdobím, z ktorého čerpáme peniaze dnes. Ale zároveň si musíme povedať jednu vec veľmi otvorene, už nemáme priestor na projekty, ktoré vznikajú len preto, aby sa minuli peniaze,“ povedal minister. Dodal, že ak „chceme pripraviť dobrý plán, musíme počúvať regióny“, pretože práve tam sa rozhoduje o tom, ako sa ľuďom na Slovensku naozaj žije.
Zástupcovia samospráv sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sa samosprávy zúčastnili na príprave plánu na nové eurofondové obdobie. Predseda SK8 Jozef Viskupič pripomenul, že z európskych zdrojov je v súčasnosti platených 80 - 85 % investičných projektov. Dodal, že samosprávne kraje by chceli byť priamo pri rokovaniach aj s Európskou komisiou. Pri novom spôsobe čerpania eurofondov cez parameter výsledkovo orientovaného čerpania alebo posilnenie konkurencieschopnosti môžu podľa Viskupiča kraje ponúknuť svoje skúsenosti.
Predseda ZMOS Jozef Božik zdôraznil, že prostriedky z nových eurofondov bude treba čerpať hneď od roku 2028. „To znamená, že schopnosť absorpcie týchto zdrojov bude kľúčová ako pre obce, mestá, tak aj samosprávne kraje,“ uviedol. Napriek tomu, že v tomto roku budú voľby do samospráv a budú sa meniť ich reprezentanti, musia podľa neho čerpanie pripraviť tak, aby vyhovovalo štátu, samosprávam, ktoré distribuujú kľúčové služby pre občanov.
Podľa šéfa ÚMS Richarda Rybníčka nie je možné, aby sa regióny, mestá a obce dozvedali na poslednú chvíľu, aké veľké investičné projekty v jednotlivých regiónoch plánuje vláda. Ani vláda sa nemôže na poslednú chvíľu dozvedať o tom, čo budú robiť samosprávy. „Keď budeme vedieť tento koncept, potom je úplne jednoznačné, že si musíme Slovensko normálnym spôsobom rozdeliť na takzvané mestské funkčné oblasti, to znamená oblasti, kde sú prirodzeným centrom poskytovania služieb mestá a ich okolie, to znamená všetci starostovia a primátori, ktorí spadajú do tohto konceptu,“ dodal.
