Migaľ: Samosprávy by mali byť pri čerpaní eurofondov aktívnejšie

Bratislava 23. júna (TASR) - Samosprávy sú v príprave na čerpanie eurofondov priemerné, ich schválené projektové zámery sú na úrovni 56 % a kontrahovanie približne na úrovni 12 %. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) to uviedol v pondelok v reakcii na kritiku samospráv k zmrazeniu časti eurofondov, ktoré v stredu (18. 6.) schválila vláda. Regiónom odkázal, aby „menej plakali a viac makali“.



„Schválené projektové zámery samospráv sú na úrovni 56 %, žiadosti o nenávratný finančný prostriedok sú na úrovni 32 %. Čo sa týka kontrahovania, slovenské vyššie územné celky a samosprávy sú na úrovni 12 %. Čo sa týka čerpania, to ani nebudem spomínať, pretože to je absolútne katastrofálne,“ uviedol v pondelok Migaľ.



Doplnil, že hoci na posledné rokovanie vlády niesol materiál o stave čerpania eurofondov, v ktorom sa písalo, že sa revízia eurofondov a zablokovanie peňazí regiónov nedotkne, pod tlakom spomínaných argumentov napokon s návrhom iných ministrov na zapojenie samospráv do revízie súhlasil. Pôvodne sa podľa Migaľa mali na revíziu eurofondov skladať len ministerstvá.



„Preto som sa rozhodol povedať áno, poďme do toho, poskladajme sa na to všetci. Ale mojou prioritou a mojou úlohou je, po tom prehodnotení tej častí peňazí, na ktoré sa všetci musíme poskladať, aby tieto peniaze skončili v regióne,“ prízvukoval minister investícií.







Dodal, že samosprávam eurofondy neberú, spomínaných 200 miliónov eur je len zablokovaných. Ak sa príprava na čerpanie eurofondov a kontrahovanie dostane na požadovanú úroveň, podľa Migaľa zablokované peniaze do regiónov vrátia.



Vládny kabinet sa v stredu uzniesol na dočasnom zablokovaní 100-percentnej flexibility pre ministerstvá pri čerpaní eurofondov. Pri samosprávach ide o 50-percentné zablokovanie. Vláda v rámci tohto opatrenia dočasne zablokuje 1,26 miliardy eur z eurofondov. Podľa rezortu investícií, ak by peniaze neboli prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Dôvodom prijatia opatrenia je podľa ministerstva investícií nízka miera čerpania eurofondov.



Samosprávy rozhodnutie o zablokovaní časti eurofondov považujú za nefér. Odmietli aj kritiku pri pomalom čerpaní fondov. Za problém označili sklz pri príprave programového obdobia, prednostne vyhlásené dopytovo orientované výzvy či dlhé kontroly. Rozhodnutie vlády kritizovala aj opozícia.