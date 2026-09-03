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Migaľ: Slovensko a Česko chcú užšie spolupracovať v oblasti AI
Slovensko a Česko chcú spoločne zdieľať výpočtové kapacity a koordinovať postup pri európskej digitálnej politike.
Autor TASR
Bratislava/Praha 3. septembra (TASR) - Slovensko a Česko chcú spoločne rozvíjať umelú inteligenciu, zdieľať výpočtové kapacity a koordinovať postup pri európskej digitálnej politike. Dohodli sa na tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček počas rokovania v Prahe. Spoluprácu zastreší memorandum, ktorého cieľom je podporiť vývoj AI a jej využívanie vo firmách aj verejnej správe. TASR o tom vo štvrtok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Umelá inteligencia podľa Migaľa výrazne ovplyvní ekonomiku, priemysel aj fungovanie štátu. Slovensko a Česko preto chcú prepájať výskumné tímy, firmy, odborníkov, dáta a výpočtovú infraštruktúru.
„Európa dnes v umelej inteligencii zaostáva za Spojenými štátmi aj Áziou. Slovensko ani Česko tento rozdiel samostatne nedobehnú. Keď však spojíme výskum, firmy, odborníkov, dáta a výpočtové kapacity, môžeme zo strednej Európy vytvoriť región, ktorý nebude iba nakupovať cudzie technológie, ale bude ich aj vytvárať,“ uviedol Migaľ.
Memorandum vytvára rámec pre spoluprácu vo výskume, vývoji a inováciách v oblasti AI. Zamerať sa má aj na zavádzanie umelej inteligencie do podnikov, najmä malých a stredných firiem a do verejnej správy.
Dôležitou témou rokovania bola výpočtová infraštruktúra. Slovensko a Česko chcú podľa ministrov spolupracovať na zdieľaní výpočtových kapacít a koordinovať svoje aktivity pri európskych iniciatívach vrátane AI Factories a AI Gigafactories. Obe krajiny si budú vymieňať skúsenosti aj pri nastavovaní pravidiel pre bezpečné využívanie umelej inteligencie a chcú koordinovať svoje pozície pri rokovaniach na úrovni Európskej únie.
Slovensko chce spoluprácu rozšíriť aj na ďalšie krajiny Vyšehradskej skupiny. AI, digitalizácia a výpočtová infraštruktúra patria medzi priority slovenského predsedníctva vo V4 v rokoch 2026 až 2027.
Umelá inteligencia podľa Migaľa výrazne ovplyvní ekonomiku, priemysel aj fungovanie štátu. Slovensko a Česko preto chcú prepájať výskumné tímy, firmy, odborníkov, dáta a výpočtovú infraštruktúru.
„Európa dnes v umelej inteligencii zaostáva za Spojenými štátmi aj Áziou. Slovensko ani Česko tento rozdiel samostatne nedobehnú. Keď však spojíme výskum, firmy, odborníkov, dáta a výpočtové kapacity, môžeme zo strednej Európy vytvoriť región, ktorý nebude iba nakupovať cudzie technológie, ale bude ich aj vytvárať,“ uviedol Migaľ.
Memorandum vytvára rámec pre spoluprácu vo výskume, vývoji a inováciách v oblasti AI. Zamerať sa má aj na zavádzanie umelej inteligencie do podnikov, najmä malých a stredných firiem a do verejnej správy.
Dôležitou témou rokovania bola výpočtová infraštruktúra. Slovensko a Česko chcú podľa ministrov spolupracovať na zdieľaní výpočtových kapacít a koordinovať svoje aktivity pri európskych iniciatívach vrátane AI Factories a AI Gigafactories. Obe krajiny si budú vymieňať skúsenosti aj pri nastavovaní pravidiel pre bezpečné využívanie umelej inteligencie a chcú koordinovať svoje pozície pri rokovaniach na úrovni Európskej únie.
Slovensko chce spoluprácu rozšíriť aj na ďalšie krajiny Vyšehradskej skupiny. AI, digitalizácia a výpočtová infraštruktúra patria medzi priority slovenského predsedníctva vo V4 v rokoch 2026 až 2027.