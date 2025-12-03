< sekcia Ekonomika
Migaľ: SR vyčerpala 1,5 mld. eur z eurofondov a splnilo pravidlo N+3
Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovensko vyčerpalo 1,5 miliardy eur z eurofondov a zároveň k 30. novembru tohto roka splnilo aj záväzky mechanizmu N+3. Mechanizmus stanovuje, že finančné prostriedky pridelené štátu na konkrétny rok musia byť vyčerpané a riadne vyúčtované do konca tretieho kalendárneho roka po ich pridelení. V stredu o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Podarilo sa nám výrazne zrýchliť čerpanie európskych peňazí už v roku 2025, keď sme mali povinnosť vyčerpať 1,5 miliardy eur. Nové vedenie ministerstva nastavilo procesy tak, aby peniaze z EÚ končili čo najrýchlejšie v reálnych projektoch a prinášali konkrétnu pomoc regiónom. Od nášho nástupu sme čerpanie zvýšili z pôvodných necelých šesť percent na súčasných 12,3 %, čo je viac než dvojnásobný nárast, a prináša viditeľné výsledky,“ uviedol minister Samuel Migaľ (nezávislý).
Pripomenul, že predchádzajúce vlády vyhlasovali prvé výzvy v Programe Slovensko až v roku 2023 a prvé zmluvy o delegovaní právomocí medzi MIRRI a sprostredkovateľskými orgánmi boli podpísané až v polovici toho istého roka. To podľa Migaľa spôsobilo časové sklzy, pretože projekty sa musia nielen schváliť a realizovať, ale následne aj preplatiť v stanovených lehotách.
Minister doplnil, že tento rok sa zdvojnásobilo čerpanie eurofondov, aktuálne je už 6,32 miliardy eur zmluvne viazaných v projektoch, teda viac ako polovica alokácie. MIRRI chce zároveň ďalej pokračovať v podpore projektov, ktoré prinášajú regiónom viditeľný prínos.
„Na tento prístup nadväzuje aj úspech pri odvrátení hrozby dekomitmentu na rok 2026. Vďaka revízii Programu Slovensko, ktorou reagujeme na nové priority EÚ v rámci Modernizovanej politiky súdržnosti, sa podarilo zachrániť približne 750 miliónov eur. Po schválení Monitorovacím výborom a Európskou komisiou tento krok zabezpečí, že financie zostanú na Slovensku a na ich efektívne vyčerpanie získame jeden rok navyše,“ dodal rezort.
