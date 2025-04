Migaľ: Tri kraje sa chytili príležitostí, ktoré im boli poskytnuté

Bratislava 15. apríla (TASR) - Banskobystrický, Košický a Prešovský samosprávny kraj sa chytili príležitostí, ktoré im boli poskytnuté. Priebeh Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Catching-up Regions Initiative) je dobrým príkladom čerpania európskych financií. Na konci sedemročnej iniciatívy, na ktorej spolupracovali so spomenutými regiónmi okrem Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR aj Európska komisia a Svetová banka, to pri príležitosti záverečnej konferencie vyhlásil na tlačovej besede minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



„Napríklad tie školy boli, povedzme, ešte v 19. storočí a dnes sa môžeme hrdiť školami, ktoré sú naozaj hodné 21. storočia, a takto by malo vyzerať vzdelávanie našich detí,“ uviedol Migaľ.



Zástupca Európskej komisie Pascal Boijmans zdôraznil, že pre rozvoj regiónov je podstatné vytvárať dôveru medzi rôznymi úrovňami riadenia štátu, ale aj medzi štátom a mimovládnym sektorom. Pre úspech projektu bolo podstatné vybudovať stratégie, ako projekty prioritizovať.



„Iniciatíva Catching-up Regions je iniciatíva, ktorá sa zaoberá niečím, čo je veľmi zložité a veľmi komplexné, a to je veľmi komplexná problematika regionálneho rozvoja. Pretože keď hovoríme o regionálnom rozvoji, nehovoríme len o marginalizovaných rómskych komunitách, o cestovnom ruchu alebo o vodovode a kanalizácii v obciach. Je to všetko to a oveľa viac a práve tá identifikácia a iniciatíva, a to je možno kľúčom k úspechu takýchto projektov, musí prichádzať od samotných obcí, musí prichádzať od regiónov,“ spomenula hlavná špecialistka pre rozvoj miest Svetovej banky Ellen Hamilton.



Traja predsedovia samosprávnych krajov - Ondrej Lunter, Rastislav Trnka a Milan Majerský - participáciu na iniciatíve hodnotili pozitívne. Vyzdvihli najmä prínos pre školstvo či oblasť dopravy. „Žijeme v takom období, že od vrcholových predstaviteľov Slovenskej republiky pravidelne počúvame útoky na Európsku úniu (EÚ) a Európsku komisiu, ktoré sú často absurdnejšie, ako boli útoky komunistov pred rokom 1989 na adresu imperialistického Washingtonu. A pritom, keď sa pozrieme na fakty, tak Slovensko je za celú existenciu, keď sme súčasťou EÚ, čistým prijímateľom v objeme 24 miliárd eur, len za minulý rok je to 1,5 miliardy eur,“ uviedol Lunter.



Trnka poukázal na to, že Košický kraj sa do projektu pridal až v roku 2020, napriek tomu dokázal dosiahnuť obdobné výsledky ako ostatné dva samosprávne kraje. Iniciatíva podľa neho ukázala, že eurofondy sa dajú čerpať efektívne. Majerský to potvrdil a dodal, že iniciatíva naučila tri kraje európske peniaze čerpať, čo im dáva výhodu do budúcnosti.



Iniciatíva pre dobiehajúce regióny bude po siedmich rokoch na Slovensku pokračovať v Pobaltí. V rámci viac ako 200 projektov preinvestovala takmer štvrť miliardy eur.