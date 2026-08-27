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Migaľ: Výroba, inovácie a technológie nie sú výsadou len veľkých miest
Ministerstvo plánuje v pravidelnom dialógu medzi štátom, samosprávami a podnikateľským sektorom pokračovať aj v ďalších krajoch Slovenska.
Autor TASR
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Lipany 27. augusta (TASR) - Kvalitná výroba, inovačný potenciál a technologické know-how nie sú výsadou len veľkých miest. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii po návšteve Prešovského kraja, ktorú absolvoval spolu s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Cai Geom. Cieľom návštevy bolo prepojiť regionálnych podnikateľov so zahraničnými partnermi, podporiť príchod nových investícií a otvoriť dvere pre praktickú spoluprácu priamo v územiach mimo hlavného mesta.
Počas pracovnej cesty členovia delegácie navštívili výrobné spoločnosti Tesla Stropkov a Lear Europe v Záborskom pri Prešove. Rokovali aj so zástupcami Prešovskej univerzity v Prešove o konkrétnych projektoch vrátane možností výučby čínskeho jazyka. Celodenné výjazdové stretnutie ukončila diskusia s miestnymi podnikateľmi v Lipanoch.
„Rozvoj regiónov sa nedá robiť od stola v Bratislave. Musíme vedieť, čo firmy v územiach potrebujú a čo im môže pomôcť rásť. Našou úlohou je tento potenciál ukázať zahraničným partnerom a vytvárať nové obchodné príležitosti,“ podotkol minister a avizoval, že v podobných návštevách slovenských regiónov budú pokračovať.
Čínsky veľvyslanec ocenil úroveň bilaterálnych vzťahov a zdôraznil potrebu pretaviť diplomaciu do praxe. „Po návštevách najvyšších predstaviteľov vašej krajiny vstúpili vzťahy medzi Čínou a Slovenskom do najlepšieho obdobia. Teraz je dôležité implementovať dosiahnutý konsenzus. Táto návšteva je prvá, no určite nie posledná,“ uviedol.
Primátor Lipian Vladimír Jánošík dodal, že úlohou samosprávy je vytvárať podmienky na to, aby ľudia z regiónov neodchádzali. „Udržíme ich tu vtedy, keď tu bude práca a rozvoj,“ skonštatoval.
Ministerstvo plánuje v pravidelnom dialógu medzi štátom, samosprávami a podnikateľským sektorom pokračovať aj v ďalších krajoch Slovenska.
Počas pracovnej cesty členovia delegácie navštívili výrobné spoločnosti Tesla Stropkov a Lear Europe v Záborskom pri Prešove. Rokovali aj so zástupcami Prešovskej univerzity v Prešove o konkrétnych projektoch vrátane možností výučby čínskeho jazyka. Celodenné výjazdové stretnutie ukončila diskusia s miestnymi podnikateľmi v Lipanoch.
„Rozvoj regiónov sa nedá robiť od stola v Bratislave. Musíme vedieť, čo firmy v územiach potrebujú a čo im môže pomôcť rásť. Našou úlohou je tento potenciál ukázať zahraničným partnerom a vytvárať nové obchodné príležitosti,“ podotkol minister a avizoval, že v podobných návštevách slovenských regiónov budú pokračovať.
Čínsky veľvyslanec ocenil úroveň bilaterálnych vzťahov a zdôraznil potrebu pretaviť diplomaciu do praxe. „Po návštevách najvyšších predstaviteľov vašej krajiny vstúpili vzťahy medzi Čínou a Slovenskom do najlepšieho obdobia. Teraz je dôležité implementovať dosiahnutý konsenzus. Táto návšteva je prvá, no určite nie posledná,“ uviedol.
Primátor Lipian Vladimír Jánošík dodal, že úlohou samosprávy je vytvárať podmienky na to, aby ľudia z regiónov neodchádzali. „Udržíme ich tu vtedy, keď tu bude práca a rozvoj,“ skonštatoval.
Ministerstvo plánuje v pravidelnom dialógu medzi štátom, samosprávami a podnikateľským sektorom pokračovať aj v ďalších krajoch Slovenska.