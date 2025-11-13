< sekcia Ekonomika
Migaľ: Zmena Programu Slovensko zabráni strate peňazí
Priblížil, že EÚ reaguje na meniace sa globálne a európske výzvy modernizáciou politiky súdržnosti, ktorá členským štátom umožňuje prehodnotiť a aktualizovať svoje investičné priority.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Tretia zmena Programu Slovensko 2021 - 2027, ktorá reaguje na novú iniciatívu Európskej únie (EÚ), predstavuje pre SR možnosť posilniť strategické oblasti, ako je konkurencieschopnosť či bezpečnosť. Tento krok umožní nielen lepšie reagovať na nové európske priority, ale aj naplniť záväzky čerpania fondov a zabrániť strate prostriedkov. Uviedol to vo štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Pre Slovensko je to šanca posilniť strategické oblasti, ktoré budú rozhodovať o našej budúcnosti - konkurencieschopnosť, bezpečnosť, odolnosť vrátane vodných a energetických zdrojov, civilnú pripravenosť a kvalitu života našich občanov,“ povedal Migaľ.
Priblížil, že EÚ reaguje na meniace sa globálne a európske výzvy modernizáciou politiky súdržnosti, ktorá členským štátom umožňuje prehodnotiť a aktualizovať svoje investičné priority.
Šéf rezortu investícií otvoril vo štvrtok partnerskú diskusiu k návrhu tretej zmeny Programu Slovensko 2021 - 2027. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov štátnych inštitúcií, samospráv, Európskej komisie a partnerov z mimovládneho a súkromného sektora. MIRRI priblížilo, že v rámci tejto zmeny ponúkla Európska komisia krajinám viaceré stimuly, vyššiu mieru spolufinancovania, dodatočné zálohové platby a predĺženie obdobia implementácie až do roku 2030.
Pre Slovensko to podľa rezortu znamená efektívnejšie využitie fondov, menší tlak na štátny rozpočet a viac času na kvalitnú prípravu projektov. Ako krajina ležiaca na východnej hranici EÚ môže Slovensko zároveň získať jednorazovú zálohovú platbu vo výške 9,5 % z celkovej alokácie Programu Slovensko, ak preprogramuje aspoň 10 % zdrojov v súlade s novými prioritami.
Návrh rámca tretej zmeny Programu Slovensko schválila vláda SR na svojom zasadnutí 5. novembra 2025. Po štvrtkovej partnerskej diskusii by mal byť návrh predložený na rokovanie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko a do konca roka na schválenie Európskej komisii. „Partnerská diskusia nie je formálnym krokom. Je dôkazom otvorenosti a spolupráce - princípov, na ktorých politika súdržnosti stojí od svojich začiatkov,“ dodal Migaľ.
„Pre Slovensko je to šanca posilniť strategické oblasti, ktoré budú rozhodovať o našej budúcnosti - konkurencieschopnosť, bezpečnosť, odolnosť vrátane vodných a energetických zdrojov, civilnú pripravenosť a kvalitu života našich občanov,“ povedal Migaľ.
Priblížil, že EÚ reaguje na meniace sa globálne a európske výzvy modernizáciou politiky súdržnosti, ktorá členským štátom umožňuje prehodnotiť a aktualizovať svoje investičné priority.
Šéf rezortu investícií otvoril vo štvrtok partnerskú diskusiu k návrhu tretej zmeny Programu Slovensko 2021 - 2027. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov štátnych inštitúcií, samospráv, Európskej komisie a partnerov z mimovládneho a súkromného sektora. MIRRI priblížilo, že v rámci tejto zmeny ponúkla Európska komisia krajinám viaceré stimuly, vyššiu mieru spolufinancovania, dodatočné zálohové platby a predĺženie obdobia implementácie až do roku 2030.
Pre Slovensko to podľa rezortu znamená efektívnejšie využitie fondov, menší tlak na štátny rozpočet a viac času na kvalitnú prípravu projektov. Ako krajina ležiaca na východnej hranici EÚ môže Slovensko zároveň získať jednorazovú zálohovú platbu vo výške 9,5 % z celkovej alokácie Programu Slovensko, ak preprogramuje aspoň 10 % zdrojov v súlade s novými prioritami.
Návrh rámca tretej zmeny Programu Slovensko schválila vláda SR na svojom zasadnutí 5. novembra 2025. Po štvrtkovej partnerskej diskusii by mal byť návrh predložený na rokovanie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko a do konca roka na schválenie Európskej komisii. „Partnerská diskusia nie je formálnym krokom. Je dôkazom otvorenosti a spolupráce - princípov, na ktorých politika súdržnosti stojí od svojich začiatkov,“ dodal Migaľ.