Migaľ: Zmenou nájomnej zmluvy sme ušetrili v budúcom roku 1,9 mil. eur
Migaľ obvinil bývalú šéfku rezortu Veroniku Remišovú (klub Slovensko - Za ľudí) z nehospodárneho prenájmu.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy na priestory svojho úradu v budúcom roku 1,9 milióna eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň v zmluve rezort obmedzil ročné navýšenie nájmu z dôvodu inflácie maximálne na päť percent.
Migaľ obvinil bývalú šéfku rezortu Veroniku Remišovú (klub Slovensko - Za ľudí) z nehospodárneho prenájmu. „Pani Remišová sa oháňa tým, ako dôsledne pracovala na tomto ministerstve, ako vyrokovala skvelý nájom budovy, v ktorej toto ministerstvo sídli. Pravda je však taká, že ministerstvo zabetónovala do tejto budovy a namiesto toho nájom, o ktorom hovorí, že je najlacnejší v histórii, sa dnes šplhá k maximám,“ povedal Migaľ.
Štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš spresnil, že v súčasnosti ministerstvo platí za budovu, v ktorej sídli, mesačne približne 550.000 eur, no v budúcom roku to bude v prvých desiatich mesiacoch iba 350.000 eur. Dodal, že zníženie ceny dosiahli počas rokovaní o prolongácii nájmu. „My sme na túto prolongáciu vyrokovali desaťpercentnú dodatočnú zľavu, tzn. celkové úspory môžu dosiahnuť aj viac ako päť miliónov eur. Ale už budúci rok máme úsporu 1,9 milióna eur,“ povedal Šalitroš.
Cena za prenájom budovy ministerstva podľa Šalitroša postupne rástla vplyvom inflácie, a to v roku 2023 o 12 % a v roku 2024 o 13 %. Chýbajúci strop inflačnej doložky preto považuje za vážnu chybu pôvodnej nájomnej zmluvy.
