Migaľ zváži nutnosť skráteného konania o novele verejného obstarávania
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) považuje za korektné zvážiť, či je skrátené konanie o vládnom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní skutočne nevyhnutné. Uviedol to pre TASR v súvislosti s tým, že v Národnej rade (NR) SR v stredu neodôvodnil návrh vlády na skrátené konanie k novele verejného obstarávania. Termínované prerokovanie tohto návrhu tak prepadlo v poradí spolu s návrhom samotnej novely.
„Navyše, v priebehu posledných týždňov sa objavili nové návrhy úprav vrátane pripravovaného poslaneckého návrhu, ktorý som zatiaľ nemal možnosť vidieť. Nepovažujem za správne žiadať parlament o skrátené konanie v situácii, keď nie je jasné finálne znenie zmien,“ vysvetlil Migaľ.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pôvodne návrh pripravovalo aj s cieľom riešiť situáciu v skrátenom legislatívnom konaní, najmä pre riziko hroziacich hospodárskych škôd. Medzitým sa im podľa ministra časť problémov podarilo vyriešiť aj bez potreby zmeny zákona, v spolupráci so samosprávnymi krajmi, s regiónmi a partnermi.
„Považujem za dôležité povedať, že ide o vzácnu zhodu s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý v poslednom období otvoril aj širšiu diskusiu o nadužívaní skráteného legislatívneho konania. Skrátené konanie má byť výnimočný nástroj a nie štandard,“ uviedol Migaľ. Aj preto považuje za korektné zvážiť, či je v tomto prípade skutočne nevyhnutné.
Definitívne stanovisko by podľa ministra chceli mať do konca 49. schôdze NR SR a radi by sa oboznámili s plánovaným pozmeňujúcim návrhom. „Naším cieľom je, aby výsledné riešenie bolo funkčné, systémové a zároveň malo čo najširšiu podporu v parlamente. Ak by sa ukázalo, že je potrebné opätovne pristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu, budeme o tom transparentne informovať a takýto návrh zvážime,“ dodal Migaľ. Do konca aktuálnej schôdze budú priebežne informovať o ďalšom postupe.
Navrhované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní by podľa MIRRI mali zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľským orgánom. Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa podľa ministerstva prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie.
