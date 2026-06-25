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Migaľ:Počet vyškolených v projekte Digitálni seniori presiahne 100.000
Desaťtisíce ľudí si podľa neho osvojili digitálne kompetencie, napríklad komunikáciu s rodinou prostredníctvom internetu.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100.000. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) o tom vo štvrtok informoval v záverečnej fáze projektu. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby.
„Môžeme v tejto chvíli potvrdiť splnenie míľnika plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Počas piatich rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku,“ povedal Migaľ. Desaťtisíce ľudí si podľa neho osvojili digitálne kompetencie, napríklad komunikáciu s rodinou prostredníctvom internetu, bezpečný pohyb v online priestore či využívanie internet bankingu.
„Každému vyškolenému seniorovi bol po absolvovaní školenia do vlastných rúk odovzdaný tablet a zároveň je mu poštou doručený poukaz na aktiváciu dátového balíka v objeme 65 GB dát, aby sme zabezpečili, že svoje digitálne zručnosti bude môcť rozvíjať aj po skončení školenia,“ priblížil minister. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov. Takmer 86 % všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. Ženy tvorili 60 % z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov vo veku 80 rokov a viac, najstarší mal 101 rokov. „Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4 % seniorov vo veku viac ako 65 rokov,“ uviedol Migaľ.
Vo väčšine krajov sa do projektu zapojilo približne 8 až 10 % seniorskej populácie. Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili. Celková spokojnosť so vzdelávaním na týchto kurzoch podľa ministra presiahla 90 %, pričom sa vyjadrilo viac ako 91.000 respondentov.
Zaregistrovaných je ešte ďalších 30.000 seniorov, ktorých už v tejto fáze projektu nestihnú vyškoliť. Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem alebo by sa prihlásili neskôr.
„Môžeme v tejto chvíli potvrdiť splnenie míľnika plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Počas piatich rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku,“ povedal Migaľ. Desaťtisíce ľudí si podľa neho osvojili digitálne kompetencie, napríklad komunikáciu s rodinou prostredníctvom internetu, bezpečný pohyb v online priestore či využívanie internet bankingu.
„Každému vyškolenému seniorovi bol po absolvovaní školenia do vlastných rúk odovzdaný tablet a zároveň je mu poštou doručený poukaz na aktiváciu dátového balíka v objeme 65 GB dát, aby sme zabezpečili, že svoje digitálne zručnosti bude môcť rozvíjať aj po skončení školenia,“ priblížil minister. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov. Takmer 86 % všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. Ženy tvorili 60 % z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov vo veku 80 rokov a viac, najstarší mal 101 rokov. „Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4 % seniorov vo veku viac ako 65 rokov,“ uviedol Migaľ.
Vo väčšine krajov sa do projektu zapojilo približne 8 až 10 % seniorskej populácie. Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili. Celková spokojnosť so vzdelávaním na týchto kurzoch podľa ministra presiahla 90 %, pričom sa vyjadrilo viac ako 91.000 respondentov.
Zaregistrovaných je ešte ďalších 30.000 seniorov, ktorých už v tejto fáze projektu nestihnú vyškoliť. Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem alebo by sa prihlásili neskôr.