< sekcia Ekonomika
Mihók: Aktivity SOPK nadväzujú na vlaňajšok, výrazné zmeny neprišli
SOPK uskutočnila tento rok 14 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 69 zástupcov slovenských firiem.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. decembra (TASR) - Aktivity Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) nadväzujú na výsledky roku 2024, pričom nedošlo k žiadnym dramatickým zmenám. Negatívny vývoj komora zaznamenala len vo vydávaní osvedčení o pôvode tovarov, ktoré sa vydávajú pre krajiny mimo EÚ, pričom ide o 15 % pokles. Informoval o tom predseda SOPK Peter Mihók, ktorý zhodnotil činnosť a aktivity komory v roku 2025.
SOPK uskutočnila tento rok 14 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 69 zástupcov slovenských firiem. Vlani to bol rovnaký počet misií, no 88 firiem. Prijatých bolo aj 11 obchodných misií zo zahraničia, do ktorých sa zapojilo 313 firiem, čo je oproti minulému roku nárast o 73 spoločností.
Zároveň sa tento rok 37 slovenských firiem zúčastnilo na deviatich veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. V roku 2024 to bolo rovnako deväť veľtrhov a výstav, no 41 podnikov. Úrad komory, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v tomto roku 135 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zapojilo 2230 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. Vlani to bolo 133 vzdelávacích aktivít a 2713 účastníkov.
V roku 2025 poskytla komora aj 1136 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom. Z toho bolo 472 konzultácií nečlenom, ktoré sa týkali služieb osvedčovania skutočností dôležitých v medzinárodnom obchode, ako sú napríklad karnety, osvedčenia o pôvode tovaru alebo osvedčenia FSC, ktoré potvrdzujú, že drevo a papierové výrobky pochádzajú z trvalo udržateľne a zodpovedne obhospodarovaných lesov. V predchádzajúcom roku to bolo 981 služieb pre 474 nečlenov.
Pracoviská SOPK overili zatiaľ v tomto roku 18.493 obchodných dokladov, z toho viac ako 17.240 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze. Vlani to bolo o 928 dokladov a 927 osvedčení o pôvode tovaru menej. Za rok 2025 bolo vystavených 220 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz do tretích krajín. Vybavených bolo aj 33 reklamácií slovenských ATA karnetov, z toho 30 sa ukončilo kladne. V predchádzajúcom roku bolo vystavených 232 ATA karnetov a vybavených 20 reklamácií.
Počas tohto roka Rozhodcovský súd SOPK rozhodoval spory majetkovej povahy vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov na základe platne uzavretých rozhodcovských doložiek, respektíve zmlúv. Od 1. januára do 24. novembra 2025 boli podané žaloby v celkovej výške pohľadávok 3,58 milióna eur. Z toho na úseku vnútroštátnych žalôb to bolo v sume takmer 480.000 eur a na úseku žalôb s medzinárodným prvkom vo výške pohľadávok 3,10 milióna eur. Vlani bolo podané žaloby v celkovej výške 5,28 milióna eur, pričom medzinárodný prvok bol v sume vyše 198.000 eur a vnútroštátne žaloby 5,08 milióna eur.
SOPK uskutočnila tento rok 14 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 69 zástupcov slovenských firiem. Vlani to bol rovnaký počet misií, no 88 firiem. Prijatých bolo aj 11 obchodných misií zo zahraničia, do ktorých sa zapojilo 313 firiem, čo je oproti minulému roku nárast o 73 spoločností.
Zároveň sa tento rok 37 slovenských firiem zúčastnilo na deviatich veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. V roku 2024 to bolo rovnako deväť veľtrhov a výstav, no 41 podnikov. Úrad komory, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v tomto roku 135 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zapojilo 2230 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. Vlani to bolo 133 vzdelávacích aktivít a 2713 účastníkov.
V roku 2025 poskytla komora aj 1136 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom. Z toho bolo 472 konzultácií nečlenom, ktoré sa týkali služieb osvedčovania skutočností dôležitých v medzinárodnom obchode, ako sú napríklad karnety, osvedčenia o pôvode tovaru alebo osvedčenia FSC, ktoré potvrdzujú, že drevo a papierové výrobky pochádzajú z trvalo udržateľne a zodpovedne obhospodarovaných lesov. V predchádzajúcom roku to bolo 981 služieb pre 474 nečlenov.
Pracoviská SOPK overili zatiaľ v tomto roku 18.493 obchodných dokladov, z toho viac ako 17.240 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze. Vlani to bolo o 928 dokladov a 927 osvedčení o pôvode tovaru menej. Za rok 2025 bolo vystavených 220 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz do tretích krajín. Vybavených bolo aj 33 reklamácií slovenských ATA karnetov, z toho 30 sa ukončilo kladne. V predchádzajúcom roku bolo vystavených 232 ATA karnetov a vybavených 20 reklamácií.
Počas tohto roka Rozhodcovský súd SOPK rozhodoval spory majetkovej povahy vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov na základe platne uzavretých rozhodcovských doložiek, respektíve zmlúv. Od 1. januára do 24. novembra 2025 boli podané žaloby v celkovej výške pohľadávok 3,58 milióna eur. Z toho na úseku vnútroštátnych žalôb to bolo v sume takmer 480.000 eur a na úseku žalôb s medzinárodným prvkom vo výške pohľadávok 3,10 milióna eur. Vlani bolo podané žaloby v celkovej výške 5,28 milióna eur, pričom medzinárodný prvok bol v sume vyše 198.000 eur a vnútroštátne žaloby 5,08 milióna eur.