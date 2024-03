Mihók: Aktívnymi členmi Žilinskej regionálnej komory sú kľúčoví hráči

Žilina 6. marca (TASR) - Žilinská regionálna komora (ŽRK) patrí medzi lídrov regionálnych komôr Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a jej aktivity zodpovedajú potrebám podnikateľov. Po zhromaždení delegátov ŽRK SOPK to v stredu v Žiline povedal predseda SOPK Peter Mihók.



Podotkol, že aktívnymi členmi ŽRK sú všetci kľúčoví hráči. "ŽRK je aj sídlom celoštátnej sekcie odborného vzdelávania, najväčšej sekcie v rámci SOPK. Má vyše 120 členov z celého Slovenska a je aj veľmi aktívna. Zodpovedá to problémom, ktorým čelíme v rámci odborného vzdelávania a najmä kvalifikovanej pracovnej sily," povedal.



Pripomenul, že v Žiline sídli aj Slovensko-poľská obchodná komora. "Je to naša jediná zmiešaná komora, ktorá sídli mimo Bratislavy. To všetko v súhrne dáva dobrú pozíciu Žiline ako centru regiónu. A teda podnikateľským aktivitám, ktoré sa aj v rámci komory rozvíjajú," podotkol.



V členskej základni ŽRK SOPK dominuje podľa predsedu predstavenstva Pavla Viteka automobilový priemysel. "Ale všeobecne strojárstvo je zastúpené aj menšími firmami. Z turistického ruchu máme viacerých členov a veľké je aj zastúpenie stredných odborných škôl," dodal.



Ambíciou na tento rok je podľa neho prilákať ďalších členov. "Prostredníctvom nás môžu diskutovať. Nehovorím, že všetko dokážeme zmeniť. Ale pozitívne malé krôčiky k dobrým zmenám určite dokážeme urobiť. Pretože komora je schopná komunikovať s vládnymi alebo štátnymi predstaviteľmi," skonštatoval.