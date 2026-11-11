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Mihók: Ekonomika reaguje na potreby šetriť surovinové zdroje a energie
Uviedol to na 7. ročníku konferencie o cirkulárnej ekonomike, konanej s podtitulom Keď sa odpad stáva surovinou.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Ekonomika dnes nevyhnutne reaguje na vývoj v oblasti ochrany životného prostredia, na potreby šetriť surovinové zdroje a energie. Rozhodnutia, ktoré škodia ekonomike a jej aktérom, škodia celej spoločnosti. A to sú nielen viaceré rozhodnutia Bruselu, ale aj slovenskej exekutívy, kedy nie vždy je vypočutý hlas odbornej verejnosti a jej pripomienky. Uviedol to v utorok (10. 11.) v príhovore predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na 7. ročníku konferencie o cirkulárnej ekonomike, konanej s podtitulom Keď sa odpad stáva surovinou.
„Aby bolo jasné, nie som tvrdohlavým odporcom Green Dealu alebo emisných povoleniek a ďalších rozhodnutí. Uznávam, že sa k životnému prostrediu musíme správať zodpovedne. Ale zodpovedný prístup znamená tiež zodpovednosť za kvalitu života občanov a spoločnosti ako celku - preto by na prvom mieste mala byť ekonomika,“ povedal Mihók.
Podčiarkol zároveň, že ekonomika je jedinou oblasťou ľudskej činnosti, ktorá vytvára materiálne a finančné zdroje, bez ktorých ostatné oblasti života spoločnosti nemôžu existovať, a teda ani ochrana životného prostredia.
„Som rád, že medzi členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je čoraz viac takých, ktorí sa usilujú - a úspešne - skĺbiť starostlivosť o životné prostredie s prosperitou vlastného podnikania. Zaslúžia si našu úctu. A uznanie v podobe ocenenia Zelený Merkúr. Už po šiesty raz vám predstavíme firmy, o ktorých hodnotiaca komisia tejto celoslovenskej súťaže rozhodla, že ich projekty si zaslúžia cenu najvyššiu, Zeleného Merkúra,“ dodal predseda SOPK.
Zeleného Merkúra v kategórii Mikro- a malé podniky a sociálne podniky získala firma Reneso, so sídlom v Žiari nad Hronom, a to za budovanie uceleného systému zberu, recyklácie a opätovného využitia odpadu z cigaretových filtrov a tabakových náplní IQOS. Ocenenie v kategórii Stredné podniky získala spoločnosť Brother Industries (Slovakia), Bratislava - prevádzka Krupina, za jedinečný model obehového hospodárstva, kde sa celý životný cyklus realizuje v rámci jednej spoločnosti - od zberu, repasácie a recyklácie až po opätovné uvedenie tonerových kaziet na trh.
Ocenenie Zelený Merkúr v kategórii Veľké podniky získala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, za technologický postup, ktorý vo významnej miere umožňuje využívať recyklovaný oceľový šrot ako vstupnú surovinu. A tiež materiálové toky podporené vlastnou zbernou a spracovateľskou skupinou, ktorá zabezpečuje zber, výkup, triedenie a technologickú úpravu kovových druhotných surovín.
„Aby bolo jasné, nie som tvrdohlavým odporcom Green Dealu alebo emisných povoleniek a ďalších rozhodnutí. Uznávam, že sa k životnému prostrediu musíme správať zodpovedne. Ale zodpovedný prístup znamená tiež zodpovednosť za kvalitu života občanov a spoločnosti ako celku - preto by na prvom mieste mala byť ekonomika,“ povedal Mihók.
Podčiarkol zároveň, že ekonomika je jedinou oblasťou ľudskej činnosti, ktorá vytvára materiálne a finančné zdroje, bez ktorých ostatné oblasti života spoločnosti nemôžu existovať, a teda ani ochrana životného prostredia.
„Som rád, že medzi členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je čoraz viac takých, ktorí sa usilujú - a úspešne - skĺbiť starostlivosť o životné prostredie s prosperitou vlastného podnikania. Zaslúžia si našu úctu. A uznanie v podobe ocenenia Zelený Merkúr. Už po šiesty raz vám predstavíme firmy, o ktorých hodnotiaca komisia tejto celoslovenskej súťaže rozhodla, že ich projekty si zaslúžia cenu najvyššiu, Zeleného Merkúra,“ dodal predseda SOPK.
Zeleného Merkúra v kategórii Mikro- a malé podniky a sociálne podniky získala firma Reneso, so sídlom v Žiari nad Hronom, a to za budovanie uceleného systému zberu, recyklácie a opätovného využitia odpadu z cigaretových filtrov a tabakových náplní IQOS. Ocenenie v kategórii Stredné podniky získala spoločnosť Brother Industries (Slovakia), Bratislava - prevádzka Krupina, za jedinečný model obehového hospodárstva, kde sa celý životný cyklus realizuje v rámci jednej spoločnosti - od zberu, repasácie a recyklácie až po opätovné uvedenie tonerových kaziet na trh.
Ocenenie Zelený Merkúr v kategórii Veľké podniky získala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, za technologický postup, ktorý vo významnej miere umožňuje využívať recyklovaný oceľový šrot ako vstupnú surovinu. A tiež materiálové toky podporené vlastnou zbernou a spracovateľskou skupinou, ktorá zabezpečuje zber, výkup, triedenie a technologickú úpravu kovových druhotných surovín.