Mihók: Etika podnikania musí obsahovať ohľad k životnému prostrediu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Súčasťou etiky v podnikaní musí byť zodpovedný a transparentný prístup k ochrane životného prostredia. Uviedol to v utorok predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na konferencii Cirkulárna ekonomika.



"Aby to fungovalo, je potrebné spojiť sily. Aby mohli podnikatelia inovovať, musí fungovať veda, ktorá tie inovácie vymyslí. Zapojiť sa musí aj exekutíva, ktorá výstupy vedy inštitucionalizuje a vytvorí podmienky na podnikanie v súlade so životným prostredím tak, aby firmy fungovali, vyrábali, tvorili zdroje pre štátny rozpočet a pomáhali tak ekonomike i spoločnosti rásť," uviedol Mihók.



Projektový manažér Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Roman Šterbák upozornil na návrh nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady o odpadoch z obalov. Jeho hlavným cieľom je zníženie týchto odpadov na obyvateľa o 15 % v roku 2040 v porovnaní s rokom 2018. "Priemysel má však obavy o rýchlom prijatí návrhu bez diskusie, ako aj overenia vedeckých a odborných poznatkov," dodal Šterbák.



V rámci princípu jednotného trhu ide podľa neho o snahu nariadenia, teda obmedzenia prijatia lokálnych požiadaviek niektorých členských štátov. Taktiež sú tu podľa Šterbáka obavy o zabezpečení recyklácie malých obalov vo veľkom rozsahu. "Bráni tomu infraštruktúra pri ich triedení, teda prepadávanie cez sitá v rámci optických liniek," objasnil.



Ako príklad ekologického projektu v maloobchode uviedla riaditeľka odboru marketingu spoločnosti COOP Jednota Slovensko Margaréta Nosáľová projekt Jednotne-ekologicky, v rámci ktorého umiestnili na produkty symboly zberných nádob. "S odborným garantom sme projekt spustili v roku 2021, pričom sme sa pozreli na 750 výrobkov našich vlastných značiek," doplnila.



"Hospodársky rozvoj by mal byť najmä o menšom množstve odpadu, vyššom raste a technologických inováciách," uzavrel Mihál.