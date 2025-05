Mihók: Globálna politika a ekonomika sa nachádza v kŕči

Bratislava 15. mája (TASR) - Globálna politika a ekonomika sa nachádza v kŕči, v ešte horšom kŕči je Európa a v rámci nej EÚ. Na Slovensku sa kŕč preniesol prakticky do všetkých oblastí spoločenského a ekonomického života. Uviedol to vo štvrtok na zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) jej predseda Peter Mihók.



„Kŕče nikdy nepomáhajú žiadnej spoločnosti a už vôbec nie občanom a firmám. Využívajú ich špekulanti či nezodpovední politici, a to vždy len vo svoj individuálny prospech. Čím dlhšie bude globálne, európske či slovenské spoločenstvo žiť a pôsobiť v kŕči, tým jeho dosah bude tragickejší,“ spresnil predseda komory.



Riešenie dnešnej situácie podľa neho už nie je a nemôže byť iba o straníckych politikách, ale musí byť o smerovaní ľudstva ako takého, o jeho prioritách v globálnej, regionálnej a štátnej dimenzii. „To by mala byť aj jedna z hlavných politických, spoločenských i ekonomických tém u nás na Slovensku, s plným využitím dostupného intelektuálneho potenciálu krajiny,“ povedal.



„V globálnych vzťahoch považujeme za kľúčový nový model multipolárneho usporiadania súčasného sveta. Je to model, ktorý je určite náročnejší a komplikovanejší z hľadiska jeho fungovania, avšak súčasne spravodlivejší z pohľadu vyrovnanejšej rovnováhy súčasného sveta. Výraznú úlohu pri jeho uvedení do života by mala zohrať Organizácia Spojených národov a jej Bezpečnostná rada, ktorá by mala byť aj garantom tohto systému,“ podčiarkol.



EÚ, podľa súčasného stavu veci, môže byť podľa Mihóka najväčšou obeťou prebiehajúcich geopolitických zmien. Jedným z hlavných problémov Únie totiž je, že je viac hovorcom bruselskej administratívy ako jej členských krajín. Brusel sa čoraz viac a viac názorovo izoluje od vôle a potrieb členských krajín, nereaguje na ich reálne postoje a potreby.



„Vláda SR v princípe správne zadefinovala našu politickú a hospodársku spoluprácu smerovanú na štyri svetové strany. Bude, samozrejme, dôležité, ako budeme takúto politiku realizovať. V základných smerovaniach politickej a hospodárskej činnosti je potrebné nájsť väčší konsenzus medzi kľúčovými hráčmi politického spektra, ktoré v súčasnosti Slovensko viac rozdeľuje a tým oslabuje, ako by ho posilňovalo a spájalo. Politický boj nemôže v stabilizovanej spoločnosti byť o princípoch, ale o cieľoch ich napĺňania,“ poznamenal.



Podčiarkol, že SOPK vidí výzvy, ktoré je potrebné neodkladne riešiť, najmä v znížení daňového a odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov na Slovensku, v znížení kumulatívnej byrokratickej záťaže podnikateľov, v znížení cien energií na úroveň rozhodujúcich krajín EÚ, ako aj v riešení situácie na trhu práce.



Mihók dodal, že SOPK je pripravená tak na celoštátnej, ako aj regionálnej úrovni spolupracovať s vládou, parlamentom aj regionálnymi či miestnymi samosprávami pri realizácii takých krokov, ktoré budú viesť ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu a súčasne k znižovaniu zadlženosti Slovenska doma aj v zahraničí.



„Slovensko musí na zmeny globálnej aj európskej politiky reagovať vlastnými opatreniami tak, aby sme v tomto procese boli na strane víťazov a nie porazených. Toto musí byť imperatívom tak pre politickú decíznu sféru, ako aj pre ekonomickú a podnikateľskú reprezentáciu či intelektuálne kruhy na Slovensku,“ uzavrel predseda SOPK.