Mihók: Hlavnú ťarchu konsolidácie ponesú podnikatelia a občania

Bratislava 28. januára (TASR) - V roku 2025 hlavnú ťarchu konsolidácie verejných financií SR ponesú podnikateľské subjekty a občania. Uviedol to vo svojom vystúpení predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na 28. ročníku konferencie pod názvom Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2025.



"Aj tento rok ukazuje, že z pohľadu ekonomiky to bude rok, v ktorom sme museli pristúpiť k pomerne tvrdej konsolidácii verejných financií, kde jej hlavnú ťarchu ponesú hlavne podnikateľské subjekty a občania. Očakávali by sme väčšiu participáciu verejného či štátneho sektora, najmä vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu a verejných financií ako celku," priblížil.



Upozornil, že o obsahu konsolidačného balíčka neprebehla prakticky žiadna odborná diskusia s predstaviteľmi ekonomickej a podnikateľskej sféry. "Parlamentná politická diskusia nepriniesla žiadne osobitné pohľady ku konsolidácii. V prípade parlamentnej opozície nestačí len všetko kritizovať, ale je potrebné prísť aj s konkrétnymi návrhmi na obsah a rozsah konsolidácie," zdôraznil.



"Verím, že druhý konsolidačný balíček, ktorý vláda predpokladá prijať pre rok 2026, bude svojím rozsahom nižší ako ten súčasný a svojím obsahom vyváženejší ako ten terajší. Slovenská obchodná a priemyselná komora je pripravená vstúpiť do odbornej diskusie pri jeho tvorbe," dodal predseda SOPK.