Mihók: Indický trh predstavuje potenciál pre SR

Kalkata 20. marca (TASR) - Slovensko by malo indickému trhu venovať oveľa väčšiu pozornosť. Indický trh je významný pre možnosti dovozu z tejto krajiny alebo na prilákanie väčších indických investícií do SR. Pri hľadané exportných príležitostí je nutné uvedomiť si, že India je náročný trh. Uviedol to pre TASR v súvislosti so zahraničnou cestou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) do Indie predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



"Indickí podnikatelia patria k najbohatším na svete, malé obchody ich veľmi nezaujímajú. Preto, ak by sme vedeli vyhodnotiť, čo by mohlo byť v rámci bilaterálnej úrovne zaujímavé, malo by to byť na najvyššej vládnej úrovni, aby sme to prezentovali vo vládnych kruhoch. Ale rozhodujúci sú v zásade tí kľúčoví podnikatelia, ktorí sú priamo v Indii alebo pôsobia po celom svete," skonštatoval Mihók.



Ak chce Slovensko preniknúť na indický trh, musí podľa predsedu SOPK prísť s niečím zaujímavým a nájsť dobrú spoluprácu. V tejto súvislosti upriamil Mihók pozornosť napríklad na množstvo kvalitných softvérových firiem na Slovensku, o ktorých služby by mohla mať India záujem. "Tu vidím serióznu možnosť pre Slovensko uplatniť sa na indickom trhu," zdôraznil.



Pri klasických výrobkoch je podľa neho potrebné zvážiť cenové relácie a urobiť dobrú kalkuláciu. Zároveň vysvetlil, že z hľadiska preniknutia na indický trh sú veľmi dôležití domáci zástupcovia, pričom preniknúť na trh bez miestneho zástupcu je podľa neho prakticky nemožné. Mihók ďalej skonštatoval, že do Indie by mali smerovať kvalitnejšie výrobky, keďže podľa jeho slov ide o náročný trh.



Predseda SOPK vysvetlil, že India patrí medzi najvýznamnejšie trhy na svete, je najľudnatejšou krajinou sveta, čiže disponuje obrovským výrobným potenciálom. Zároveň má veľký vedecko-technický potenciál. "Indiu musíme posudzovať z hľadiska high-tech, z hľadiska veľkej absorpčnej schopnosti trhu a z hľadiska veľkej výrobnej kapacity, ktorá je výrazne konkurencieschopná," uzavrel Mihók.





(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)