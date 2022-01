Mihók: Na politickej scéne absentuje jednota v hlavných cieľoch

Bratislava 18. januára (TASR) - Na politickej scéne na Slovensku absentuje jednota v hlavných cieľoch, ktoré každá krajina musí mať. Uviedol to minulý týždeň predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók pri hodnotení činnosti komory v uplynulom roku a očakávaniach v roku 2022.



"Tieto hlavné ciele nie sú len problémom medzi koalíciou a opozíciou, čo je štandardný systém. Bohužiaľ, ani samotná koalícia nezvláda dovnútra presadzovanie jednotného prístupu aj jednotnej politiky," priblížil.



Slovensku podľa neho taktiež výrazne chýba národná stratégia komplexnej bezpečnosti v jednotlivých segmentoch spoločnosti. "My skutočne nie sme pripravení na krízové situácie. Nielen veľké krajiny, ale aj krajiny porovnateľné s nami majú takúto koncepciu. Tá určuje, čo robiť v prípade krízových situácií, ako sa správať, aby nedošlo ku kolapsu," povedal.



Upozornil, že Slovensko nedobre zvláda situáciu z hľadiska riadenia štátu v oblasti makrosféry, teda to, že je malá krajina. "Mali by sme v našich rozhodnutiach viacej využívať práve túto kompaktnosť ekonomiky. Rozhodnutia by mali zodpovedať veľkosti slovenskej ekonomiky a jej štruktúre," poznamenal.



Podľa Mihóka Slovensko nezvláda tiež dosah vonkajších faktorov. "Tie v niektorých prípadoch nevieme ovplyvniť, ale neprijímame ani paralelné opatrenia v rámci vnútroštátnej ekonomickej politiky, aby sme eliminovali ich dosah," doplnil.



Rok 2022 podľa Mihóka nebude jednoduchý. "Určite nás čakajú prekvapenia. Dúfajme, že nielen negatívne. Postupne sa krokmi a krôčikmi blížime k postpandemickému obdobiu. To, ako bude vyzerať u nás na Slovensku, tvoríme už dnes," dodal predseda SOPK.