P. Mihók: Rozhodnutie o nezávislosti SR bol jednoznačne správny krok

Bratislava 29. decembra (TASR) – Z pohľadu vnútropolitickej situácie v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj medzinárodnej politiky bolo rozhodnutie o nezávislosti Slovenska od 1. januára 1993 jednoznačne správnym krokom. Vo štvrtok to uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Slovensko podľa neho dokázalo, že je schopné riadiť svoj osud.



"Pri už tradičnej rozdrobenosti a nejednotnosti slovenskej politickej reprezentácie bolo treba skutočne veľa odvahy, rozvahy a zodpovednosti zo strany vtedajšej vládnej koalície prijať rozhodnutie o vyhlásení samostatnosti," uviedol Mihók. Kľúčovým a súčasne kritickým bol podľa neho celý rok 1993, kedy po rýchlom a medzinárodnom uznaní Slovenskej republiky nastali skutočné problémy a výzvy v etablovaní štátnej správy, zavedení vlastnej meny a v ekonomickom manažovaní krajiny.



Slovensko podľa Mihóka ukázalo, že jeho ekonomika je konkurencieschopná. "Už na jeseň 1993 sme podpísali asociačnú dohodu medzi Slovenskou republikou a európskymi spoločenstvami, čo Slovensku otvorilo cestu k vstupu do OECD, následne plnohodnotné členstvo v Európskej únii, ako aj vstup do menovej únie a do ďalších medzinárodných inštitúcií," pripomenul Mihók.



Základom nášho úspechu bol podľa šéfa SOPK ľudský faktor, ktorý umožnil prekonať často zložité a nebezpečné obdobia doterajšieho 30-ročného vývoja. "Ak chceme byť úspešní a pevne ukotvení v medzinárodnom systéme aj dlhodobo, tak náš hlavný kapitál sú ľudia, ich schopnosť pracovať a tvoriť, často aj zaťať zuby. Naučme sa mať radi to, čo je naše, nehanbime sa biť za seba a hlavne, neporazme sami seba," dodal Mihók.