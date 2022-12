Mihók: Rozsah sankcií vo svete ide proti princípu slobodného obchodu

Bratislava 6. decembra (TASR) - Rozsah sankcií vo svete ide proti princípu slobodného obchodu. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



"Dostali sme sa do víru sankcií. Len samotná EÚ má ekonomické sankcie voči 20 krajinám, je medzi nimi aj 8 afrických krajín, ako aj Venezuela. Rozsah sankcií vo svete ide proti princípu slobodného obchodu. Voči Rusku bolo zo strany EÚ prijatých okolo 5000 sankcií, či už voči krajine ako takej, voči firmám alebo organizáciám, alebo fyzickým osobám. Dostávame sa do systému, ktorý je už neprehľadný. Neviem, kto môže mať prehľad o 5000 sankciách, aby vedel, ktorú z nich neporušil," podčiarkol.



Svetová obchodná organizácia (WTO) podľa neho proti sankciám neurobila ani jeden krok. "Keď sú do sankcií zahrnutí takí hráči ako Čína a Rusko, tak hovoríme o obrovskom balíku v rámci celosvetového obchodu," zdôraznil.



"Stanovovanie cien ropy (tzv. stropovanie) je úplne nový nástroj, s ktorým sa stretávame. Je to však sankčný nástroj, ktorý je totálne proti pravidlám WTO a ktorý bude mať za následok zvýšenie cien ropy, možno zníži aj jej dostupnosť. Sankcie nám narúšajú normálny ekonomický kolobeh. Vždy keď politika začne ovládať ekonomiku a obchod, tak to vedie k obrovským deformáciám a k znižovaniu efektívnosti," upozornil predseda SOPK.



Sankcie, hlavne voči Rusku a Bielorusku, podľa slov podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného v zásade nepriniesli to, čo sa od nich z pohľadu EÚ očakávalo. "Skôr to skomplikovalo život nám doma," dodal Kostolný.