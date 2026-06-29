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Mihók: SOPK v 1. polroku realizovala 11 obchodných misií do zahraničia
Poskytnutých bolo podľa Mihóka 671 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Úrad a regionálne komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) realizovali v 1. polroku tohto roku 11 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 88 zástupcov slovenských firiem. Prijatých bolo 12 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 218 slovenských firiem. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii SOPK jej predseda Peter Mihók. Tridsaťtri slovenských firiem sa podľa neho zúčastnilo na šiestich veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti.
Trenčianska a Košická regionálna komora SOPK podľa jeho slov zorganizovali účasť firiem na dvoch veľtrhoch v tuzemsku. „Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 60 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1356 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov,“ priblížil.
Poskytnutých bolo podľa Mihóka 671 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 286 konzultácií v rámci rozvíjania styku s komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí.
Podčiarkol, že prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli otázky zamerané na pravidlá pôvodu tovaru a podporné doklady potrebné na vydanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru, na postup pri vydávaní ATA karnetov a ich reklamácie. „Poradensko-konzultačná činnosť bola ďalej zameraná aj na oblasť vydávania ďalších druhov osvedčení o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, najmä osvedčení, ktorými sa osvedčuje podnikateľský právny status žiadateľa, osvedčení, ktorými sa osvedčuje legálna výroba slovenských výrobkov a ich umiestňovanie na slovenský trh, ako aj osvedčení, ktorými sa osvedčuje existencia žiadateľom tvrdenej okolnosti vylučujúcej zodpovednosť,“ zdôraznil.
„V priebehu 1. polroka 2026 SOPK operatívne zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem, opatreniam v oblasti podnikateľského sektora, ako aj k nelegislatívnym materiálom týkajúcim sa podnikateľského sektora. Za sledované obdobie bolo vypracovaných 18 pripomienok v oblasti energetickej efektívnosti a odborného vzdelávania,“ informoval.
Stanoviská a pripomienky boli podľa neho vypracované k predloženým návrhom právnych noriem vrátane ich novelizácií a boli vypracované a koordinované v spolupráci s členskou základňou SOPK.
Uviedol, že pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 8239 obchodných dokladov, z toho 7852 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.
„Za 1. polrok 2026 bolo vystavených 98 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz do tretích krajín. Za sledované obdobie bolo vybavených šesť reklamácií slovenských ATA karnetov, z toho dve boli ukončené kladne,“ poznamenal.
Dodal, že v 1. polroku 2026 predstavenstvo SOPK schválilo udelenie 14 čestných uznaní SOPK, ktoré udeľuje komora domácim a zahraničným osobám a podnikateľským subjektom za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky, zahraničného obchodu a podnikania.
Trenčianska a Košická regionálna komora SOPK podľa jeho slov zorganizovali účasť firiem na dvoch veľtrhoch v tuzemsku. „Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 60 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1356 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov,“ priblížil.
Poskytnutých bolo podľa Mihóka 671 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 286 konzultácií v rámci rozvíjania styku s komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí.
Podčiarkol, že prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli otázky zamerané na pravidlá pôvodu tovaru a podporné doklady potrebné na vydanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru, na postup pri vydávaní ATA karnetov a ich reklamácie. „Poradensko-konzultačná činnosť bola ďalej zameraná aj na oblasť vydávania ďalších druhov osvedčení o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, najmä osvedčení, ktorými sa osvedčuje podnikateľský právny status žiadateľa, osvedčení, ktorými sa osvedčuje legálna výroba slovenských výrobkov a ich umiestňovanie na slovenský trh, ako aj osvedčení, ktorými sa osvedčuje existencia žiadateľom tvrdenej okolnosti vylučujúcej zodpovednosť,“ zdôraznil.
„V priebehu 1. polroka 2026 SOPK operatívne zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem, opatreniam v oblasti podnikateľského sektora, ako aj k nelegislatívnym materiálom týkajúcim sa podnikateľského sektora. Za sledované obdobie bolo vypracovaných 18 pripomienok v oblasti energetickej efektívnosti a odborného vzdelávania,“ informoval.
Stanoviská a pripomienky boli podľa neho vypracované k predloženým návrhom právnych noriem vrátane ich novelizácií a boli vypracované a koordinované v spolupráci s členskou základňou SOPK.
Uviedol, že pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 8239 obchodných dokladov, z toho 7852 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.
„Za 1. polrok 2026 bolo vystavených 98 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz do tretích krajín. Za sledované obdobie bolo vybavených šesť reklamácií slovenských ATA karnetov, z toho dve boli ukončené kladne,“ poznamenal.
Dodal, že v 1. polroku 2026 predstavenstvo SOPK schválilo udelenie 14 čestných uznaní SOPK, ktoré udeľuje komora domácim a zahraničným osobám a podnikateľským subjektom za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky, zahraničného obchodu a podnikania.