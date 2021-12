Mihók: V roku 2021 sa urýchlili zmeny, ktoré postupne dozrievali

Bratislava 30. decembra (TASR) - V roku 2021 sa urýchlili zmeny, ktoré postupne dozrievali. Uviedol to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók pri hodnotení tohto roku.



"V mnohých oblastiach sa nastolila racionalita a väčší rešpekt voči prostrediu, v ktorom žijeme. Sklamaním pre mnohých je skutočnosť, že život sa nevrátil do starých koľají. Po tvrdom začiatku roka prišlo mierne letné uvoľnenie, ale záver roka nás nemilosrdne vrátil do pandemickej reality," priblížil.



"Pozitívom je, že aj na Slovensku sme dokázali na úrovni firiem a podnikov a napokon v celej oblasti mikrosféry svoju životaschopnosť. Je to najmä vďaka zodpovednosti a profesionalite ľudí činných v ekonomickej sfére, čo potvrdzuje starú známu pravdu, že iba profesionálne zdatní ľudia sú schopní dosiahnuť pozitívne výsledky a nájsť riešenia v nových podmienkach," zdôraznil.



Hospodárska sféra podľa Mihóka tiež zvýšila inovatívnosť a tým aj odolnosť a môže byť celospoločenským príkladom zodpovedného hospodára. "Každý z nás by si dnes na prahu konca tohto roka mal úprimne zodpovedať otázku vlastného prispenia k rastu spoločnosti alebo jej deštrukcie," poznamenal.



"Čo nám ostáva ako poučenie, nielen dejinné, to je nádej a viera. Nádej, že vždy všetko, čo sa raz začalo, sa raz aj skončí. To platí aj pre pandémiu a všetko, čo s ňou v našom živote súvisí. Viera v to, že každá, aj zlá situácia vo finále generuje nové hodnoty a proporcie, ktoré posúvajú vývoj dopredu," povedal predseda SOPK.



Ten, kto kapituluje, sa podľa Mihókových slov na konci príbehu buď stratí, alebo sa stane jeho obeťou. "Ten, kto dokáže bojovať a hľadať východiská a riešenia, je väčšinou na strane víťazov," dodal Mihók.



SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území SR a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.