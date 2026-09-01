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Mihók: Vízia 2040 by sa mala pretaviť do reálnej hospodárskej politiky
O tých myšlienkach, ktoré sú všeobecne formulované, je podľa neho zbytočné špekulovať.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Vízia Slovensko 2040 by sa mala pretaviť do reálnej hospodárskej politiky štátu. Uviedol to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók v reakcii k predstavenej vízii.
„Slovenská republika od svojho vzniku zažila už viacero takýchto pokusov definovať víziu Slovenska do budúcna. Bohužiaľ, ani v jednom prípade nedošlo k reálnemu vyhodnoteniu toho, čo sme si predstavovali a čo bola napokon realita. Ja by som si len prial, aby túto víziu nepostihol rovnaký osud,“ priblížil.
O tých myšlienkach, ktoré sú všeobecne formulované, je podľa neho zbytočné špekulovať. „Otázka je, ako ich dokážeme pretaviť do reálnej hospodárskej politiky štátu. Ako ich budúca koalícia, ktorá vzíde z volieb, pokiaľ si osvojí tieto princípy, premietne do programového vyhlásenia vlády a ako aj vláda vytvorí samotný finančný mechanizmus na ich naplnenie. Lebo, ako sa hovorí, papier znesie všetko a potom prídu denné problémy, denné starosti, priority tej alebo onej politickej strany a realita sa zrazu zmení,“ spresnil.
„Želal by som si teda jedno, aby skutočne došlo k reálnemu pretaveniu tých princípov, o ktorých vízia hovorí a ktoré sú všeobecne známe. Aj keď treba povedať, že o tom, ako bude vyzerať Slovensko v roku 2040, môžeme mať svoju predstavu, lenže Slovensko je veľmi malý člnok v európskej a ešte menší člnok v globálnej ekonomike,“ podčiarkol.
„Vplyv vonkajších faktorov na otvorenú ekonomiku Slovenska je taký dominantný, že my môžeme mať rôzne pekné predstavy, čo urobíme, ale v zásade vývoj európskej a globálnej ekonomiky nám nadiktuje, čo budeme musieť robiť. Do budúcna bude preto veľmi záležať na tom, aký stupeň adaptability budeme schopní si vytvoriť, aby sme ten vývoj, ktorým bude prechádzať európska a globálna ekonomika, dokázali pretaviť do ekonomiky Slovenskej republiky,“ zdôraznil.
Mihók dodal, že prioritou by malo byť riešiť aktuálne problémy slovenskej ekonomiky a vplyvy európskej a globálnej krízy a tak vytvoriť predpoklady na to, aby Slovensko mohlo v roku 2040 úspešne pôsobiť v európskom a globálnom priestore.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.
„Slovenská republika od svojho vzniku zažila už viacero takýchto pokusov definovať víziu Slovenska do budúcna. Bohužiaľ, ani v jednom prípade nedošlo k reálnemu vyhodnoteniu toho, čo sme si predstavovali a čo bola napokon realita. Ja by som si len prial, aby túto víziu nepostihol rovnaký osud,“ priblížil.
O tých myšlienkach, ktoré sú všeobecne formulované, je podľa neho zbytočné špekulovať. „Otázka je, ako ich dokážeme pretaviť do reálnej hospodárskej politiky štátu. Ako ich budúca koalícia, ktorá vzíde z volieb, pokiaľ si osvojí tieto princípy, premietne do programového vyhlásenia vlády a ako aj vláda vytvorí samotný finančný mechanizmus na ich naplnenie. Lebo, ako sa hovorí, papier znesie všetko a potom prídu denné problémy, denné starosti, priority tej alebo onej politickej strany a realita sa zrazu zmení,“ spresnil.
„Želal by som si teda jedno, aby skutočne došlo k reálnemu pretaveniu tých princípov, o ktorých vízia hovorí a ktoré sú všeobecne známe. Aj keď treba povedať, že o tom, ako bude vyzerať Slovensko v roku 2040, môžeme mať svoju predstavu, lenže Slovensko je veľmi malý člnok v európskej a ešte menší člnok v globálnej ekonomike,“ podčiarkol.
„Vplyv vonkajších faktorov na otvorenú ekonomiku Slovenska je taký dominantný, že my môžeme mať rôzne pekné predstavy, čo urobíme, ale v zásade vývoj európskej a globálnej ekonomiky nám nadiktuje, čo budeme musieť robiť. Do budúcna bude preto veľmi záležať na tom, aký stupeň adaptability budeme schopní si vytvoriť, aby sme ten vývoj, ktorým bude prechádzať európska a globálna ekonomika, dokázali pretaviť do ekonomiky Slovenskej republiky,“ zdôraznil.
Mihók dodal, že prioritou by malo byť riešiť aktuálne problémy slovenskej ekonomiky a vplyvy európskej a globálnej krízy a tak vytvoriť predpoklady na to, aby Slovensko mohlo v roku 2040 úspešne pôsobiť v európskom a globálnom priestore.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.