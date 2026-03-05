< sekcia Ekonomika
Mihók:S podnikateľským prostredím na Slovensku nie je niečo v poriadku
Autor TASR
Žilina 5. marca (TASR) - Kým v minulých rokoch vznikalo na Slovensku množstvo nových firiem, momentálne je trend opačný a veľa firiem zaniká. Počas zhromaždenia delegátov Žilinskej regionálnej komory (ŽRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal predseda SOPK Peter Mihók.
„S podnikateľským prostredím na Slovensku niečo nie je v poriadku. A je prirodzené, že na to reagujú domáce firmy i zahraniční investori. Je to veľká téma, ktorej by sa mala venovať aj samotná vláda, najmä ministerstvo hospodárstva a financií. Treba sa pozrieť na to, v čom sme horší ako naši konkurenti,“ skonštatoval predseda komory.
Váha európskych trhov, ktoré sú dnes pre Slovensko rozhodujúce, v globálnej ekonomike klesá. Musíme preto podľa Mihóka hľadať odbytové možnosti aj mimo krajín Európskej únie. Negatívne pôsobí aj situácia na východ od našej hranice - na Ukrajine a aj sankčné opatrenia Európskej únie voči Rusku a Bielorusku.
„Toto sú trhy, ktoré Slovensku absolútne vypadli a zatiaľ sa nám nedarí nahrádzať ich inými trhmi. Mala by sa prehodnotiť aj situáciu v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá bola kedysi inštitúcia zameraná na vstup zahraničných investícií. Dnes je vstup zahraničných investorov skôr mínusový a zo SARIA sa stala cestovná kancelária,“ zdôraznil Mihók s tým, že SARIO nerobí to rozhodujúce - starostlivosť o zahraničných investorov, ktorí sú na Slovensku.
Ďalším veľkým problémom je otázka pracovnej sily na Slovensku a odliv mladej, ale i strednej generácie do zahraničia. „Nie je predstaviteľné, aby sme my investovali do vzdelania mladých ľudí a vzdelaných ľudí nám absorbujú trhy západnej Európy. Musíme mať odvahu diskutovať o týchto otázkach aj na pôde Európskej únie,“ pripomenul predseda SOPK.
Ako dodal, na plánovanie firemných investícií a podnikateľské aktivity ma momentálne negatívny vplyv aj politická a ekonomická nestabilita v rôznych častiach sveta. „Nestabilita celkového prostredia je dnes dominantnou z pohľadu rozhodovacích procesov firiem,“ uzavrel Mihók.
