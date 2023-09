Mika: Táto letná sezóna bude v SR pre niektoré segmenty rekordne dobrá

Bratislava 7. septembra (TASR) - Letná turistická sezóna sa tento rok na Slovensku pre niektoré segmenty vyvíjala nad očakávania dobre, v návštevnosti dominovali veľhory a mestá. Uviedol to vo štvrtok na stretnutí s novinármi Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel, pri predbežnom hodnotení turistického ruchu v lete 2023.



"Pred sezónou určite boli obavy na základe prieskumov a meraní z toho, že Slováci chcú hlavne vycestovať k moru a do exotiky. Analýzy, dáta a spätná väzba od našich hlavných partnerov ukazujú, že pre niektorých to bude rekordná sezóna, čo sa týka domácich, ale aj zahraničných turistov," spresnil.



Očakávalo sa podľa jeho slov, že návštevnosť bude tento rok vyššia ako vlani. "Neboli však očakávania, že to bude pre niektorých úplný rekord. Pred sezónou bolo jasné, že ľudia sa veľmi dychtivo chystajú k moru po covidovom období. Našťastie Slováci zostali aj doma a prišli aj zahraniční turisti," vysvetlil.



V tohtoročnej sezóne z hľadiska návštevnosti dominovali slovenské veľhory a turistické destinácie, ktoré sú v horách, ako aj mestská turistika. "Nemyslím tým len Bratislavu, ktorá má stále veľmi dobrú sezónu. Myslím tým aj hlavné atrakcie, ako Bojnice, Spiš, Banskú Štiavnicu. To sú atrakcie, ktoré ponúkajú 'viac v jednom', napríklad Bojnice okrem zámku ponúkajú aj kúpele a zároveň aj zoologickú záhradu," povedal Mika.



"Osobne ma prekvapilo, že sa veľmi dobre vyvíjal parameter, ktorý bol pre nás v minulosti v zásade nepriaznivý, a to je pomer cena/výkon alebo hodnota za peniaze. Pre turistov zo susedných krajín, ktoré nie sú v eurozóne, sme neboli veľmi finančne atraktívni. Dnes už aj pre Poliakov a pre Maďarov sme cenovo konkurencieschopní aj vďaka vysokej inflácii," podčiarkol. Nevýhodu silného eura na Slovensku sa podľa neho podarilo eliminovať.



Obavy zahraničných turistov z toho, že SR je krajinou susediacou s Ukrajinou, boli podľa neho minulý rok veľkým blokom pre príjazdový turismus, najmä pre turistov z USA a Kanady. "Tento rok sa tento negatívny trend určite oslabil," upozornil Mika.



Poznamenal, že tohtoročná zimná sezóna bola jedna z najlepších v histórii. "Chceme turisticky využiť aj medzisezónne obdobie, keď nie sme vyťažení. Preto ideme aj s novými kampaňami - okrem imidžovej robíme kampaň na tzv. city breaking - na kreatívne mestá, aktuálne aj v USA, následne v susedných krajinách. Robíme špecifickú kampaň na kúpeľníctvo a na zimnú sezónu," dodal generálny riaditeľ Slovakia Travel.