Mika: V USA 60% turistov zrušilo cestu do strednej Európy pre vojnu

Bratislava 4. marca (TASR) - Až 60 % turistov v USA prehodnotilo vlani cestu do strednej Európy pre vojnový konflikt na Ukrajine. Uviedol to generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika po stretnutí najvyšších zástupcov príslušných ministerstiev a riaditeľov národných organizácií cestovného ruchu, ktoré tento týždeň Slovensko ako predsedajúca krajina zoskupenia V4 zorganizovalo v Pezinku.



"Minulý rok bol prieskum, ktorý meral senzitivitu trhu. Až 60 % turistov Spojených štátov prehodnotilo svoje ciele cestovať do strednej Európy kvôli blízkosti vojnovému konfliktu. To je veľmi silné číslo. Dáva nám to ako keby jasný signál, že musíme komunikovať, že sme bezpeční, že naše krajiny sú atraktívne, a že o nich stojíme," spresnil Mika v súvislosti s ambíciou krajín spoločne si v cestovnom ruchu podmaniť vzdialené trhy, najmä USA, Áziu a Stredný východ.



Pre slovenský cestovný ruch je podľa jeho slov však kľúčové udržať si tzv. zdrojové trhy - Česko, Poľsko, Nemecko, Maďarsko a Rakúsko. "Tieto trhy totiž tvoria viac ako 60 % nášho cestovného ruchu," priblížil.



"Musíme tiež využiť spoločnú príležitosť (krajín V4) priviesť turistov aj z ďalekého zahraničia," upozornil. Osloviť turistov zo vzdialených častí sveta vyžaduje podľa neho iný prístup ako pri oslovovaní turistov z Európy. "Rozdiel je obrovský. Tu v Európe musíme byť stále prítomní našim brandingom (značkami, pozn. TASR)," povedal.



Vo vzdialených krajinách je potrebná podľa Miku prítomnosť na digitálnych platformách a sociálnych sieťach, žiadajú sa aj rôzne PR aktivity. "Neviem si však predstaviť nejakú veľkú kampaň v médiách v Číne, na to nemáme dimenziu finančnú ani kapacitnú. Prítomnosť však musí byť od tých základných parametrov," dodal generálny riaditeľ Slovakia Travel.