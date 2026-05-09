Mikrobyty lákajú v Česku mladých aj investorov
Autor TASR
Praha 9. mája (TASR) - Rastúce ceny nehnuteľností menia v Česku predstavy o bývaní. Údaje developerov, maklérov aj niektorých bánk ukazujú, že Česi stále častejšie kupujú menšie byty. Okrem toho pribúda tých, ktorí majú záujem o mikrobyty, teda nehnuteľnosti s rozlohou zhruba 20 štvorcových metrov (m2). Informoval o tom server novinky.cz.
„Ľudia ich kupujú, pretože si často nemôžu dovoliť nič iné,“ povedal pre Novinky Jan Martina, realitný maklér zo spoločnosti M&M Reality. Najmä pre mladých ľudí vo veľkých mestách, ktorí nemajú na začiatku svojej kariéry veľké úspory, sa pre vytrvale rastúce ceny stala nedostupným bývaním aj garsónka.
Starší pražský byt s rozlohou 30 m2 stojí podľa údajov Sreality.cz, najväčšieho inzertného webu zameraného na nehnuteľnosti, v priemere zhruba 5,5 milióna Kč (226.300 eur). Mikrobyty sa v inzerátoch najčastejšie objavujú za 3 až 4 milióny Kč. Sú tak dostupnejšie, aj keď obyvatelia sa musia pripraviť na náročnejšiu prácu s priestorom. Bežne využívajú sklápacie postele, stoly zabudované do stien, alebo vstavané úložné systémy.
Mikrobyty sú populárne aj podľa posledných analýz ČSOB Hypoteční banky. Spolu s dvojizbovými bytmi patria k najpredávanejším. Vzhľadom na nižšiu kúpnu cenu potrebujú mať ľudia na zisk úveru na mikrobyt nasporených až o 400.000 Kč menej než v prípade bežnej nehnuteľnosti.
„O kúpu mikrobytu majú záujem napríklad aj rodičia, ktorí tieto byty kupujú pre deti, aby nebývali na internátoch,“ povedal Martina. „Mladým ľuďom zasa často slúžia ako štartovacie byty,“ dodal.
Ďalším veľkým kupcom sú investori. Tí dokážu tieto nehnuteľnosti v Prahe prenajímať aj za zhruba 15.000 Kč mesačne. Ročná hrubá výnosnosť takéhoto bytu sa tak pohybuje okolo 5 %, čo je výrazne viac než pri štandardne veľkých bytoch. Tie v priemere vynášajú zhruba 3 %.
Hlavným trhom s mikrobytmi je Praha. Postupne sa však objavujú aj v ďalších mestách. Navyše, záujem kupcov o minimalistické bývanie pritiahol pozornosť developerov o tento segment. Vzhľadom na vyšší dopyt predstavujú pre nich mikrobyty menšie riziko, že im byt zostane dlhšiu dobu ležať v ponuke.
(1 EUR = 24,304 CZK)
