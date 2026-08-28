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Mikropodniky v SR začínajú najčastejšie s kapitálom 3000 až 10.000 eur
Hlavným zdrojom financovania sú vlastné úspory, prípadne pôžičky od rodiny alebo známych, informovala v piatok networkingová organizácia BNI Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Nové mikropodniky a živnosti na Slovensku začínajú najčastejšie s kapitálom približne 3000 až 10.000 eur. Hlavným zdrojom financovania sú vlastné úspory, prípadne pôžičky od rodiny alebo známych, informovala v piatok networkingová organizácia BNI Slovensko.
„Na Slovensku sme vychovávaní k obrovskej finančnej zodpovednosti, čo je na jednej strane skvelé, pretože naše firmy sú vnútorne zdravšie a nie sú preúverované. Na druhej strane nás to však limituje v rýchlosti. Vidíme, že slovenskí podnikatelia sa učia strednú cestu - začínať štíhlo, ale investovať do vzťahov a networkingu,“ uviedla riaditeľka BNI Slovensko Natália Vicsápiová.
Noví podnikatelia podľa organizácie na začiatku zvyčajne šetria a väčšinu úloh riešia vo vlastnej réžii. Prvotný kapitál investujú najmä do administratívy, zásob a základného vybavenia, zatiaľ čo financovanie marketingu či externých odborníkov odkladajú na neskôr.
Pri technologických a platformových projektoch v zahraničí sa podľa odhadu networkingovej organizácie pohybujú počiatočné investície približne od 50.000 do 250.000 eur a viac. Väčšiu úlohu pri financovaní týchto projektov zohrávajú súkromní investori či fondy rizikového kapitálu. Získané prostriedky firmy využívajú najmä na vývoj produktov, odborné kapacity, technológie a marketing podporujúci rast.
Vicsápiová upresnila, že slovenskí podnikatelia čoraz častejšie využívajú aj flexibilnejšie modely fungovania, napríklad externých odborníkov a digitálne nástroje, aby nemuseli výrazne zvyšovať fixné náklady.
„Na Slovensku sme vychovávaní k obrovskej finančnej zodpovednosti, čo je na jednej strane skvelé, pretože naše firmy sú vnútorne zdravšie a nie sú preúverované. Na druhej strane nás to však limituje v rýchlosti. Vidíme, že slovenskí podnikatelia sa učia strednú cestu - začínať štíhlo, ale investovať do vzťahov a networkingu,“ uviedla riaditeľka BNI Slovensko Natália Vicsápiová.
Noví podnikatelia podľa organizácie na začiatku zvyčajne šetria a väčšinu úloh riešia vo vlastnej réžii. Prvotný kapitál investujú najmä do administratívy, zásob a základného vybavenia, zatiaľ čo financovanie marketingu či externých odborníkov odkladajú na neskôr.
Pri technologických a platformových projektoch v zahraničí sa podľa odhadu networkingovej organizácie pohybujú počiatočné investície približne od 50.000 do 250.000 eur a viac. Väčšiu úlohu pri financovaní týchto projektov zohrávajú súkromní investori či fondy rizikového kapitálu. Získané prostriedky firmy využívajú najmä na vývoj produktov, odborné kapacity, technológie a marketing podporujúci rast.
Vicsápiová upresnila, že slovenskí podnikatelia čoraz častejšie využívajú aj flexibilnejšie modely fungovania, napríklad externých odborníkov a digitálne nástroje, aby nemuseli výrazne zvyšovať fixné náklady.