Mikuláš plní želania malým i veľkým: Rozdáva úsmevy, pribalí hviezdy
V nedeľu 7. decembra zaklope Mikuláš aj na vaše okno. S Kaufland Detským festivalom na TURBO TV vyčarí u vás doma správnu predvianočnú atmosféru s Tinou, Kalim či Petrom Nagyom, tešíte sa?
Autor OTS
Bratislava 1. decembra (OTS) - Keď sa v uliciach rozžiaria prvé svetielka a vzduch naplní vôňa ihličia, v každom z nás sa prebudí dieťa, ktoré znovu začína veriť na zázraky. A jeden krásny sa blíži, deduško Mikuláš je totiž už nablízku. Tento rok nám do vyleštených čižmičiek neprinesie len sladkosti či voňavé mandarínky. Prinesie aj niečo, čo sa nedá zabaliť. Rodinnú pohodu plnú vďačnosti za spoločné chvíle a úsmev, ktorý prichádza hneď dvakrát.
Už 7. decembra podvečer sa Mikuláš zastaví v každej obývačke. Áno, príde aj k vám domov, aby tam rozbalil sladkú nádielku v podobe krásneho televízneho programu pre malých aj veľkých. Mikuláša s Úsmevom, ktorého vám aj tento rok prináša Kaufland Detský festival, môžete sledovať prostredníctvom rodinnej káblovej TURBO TV, alebo online na www.detskyfest.sk. Necháte sa unášať predvianočnou atmosférou, ktorá vďačnosťou naplní srdcia a čarovnou mágiou celý váš domov?
Mikulášsky Kaufland Detský festival prináša nádielku plnú zábavy pre celé rodiny
Siedmeho decembra podvečer najskôr nadelí Mikuláš darček do čižmičky tým najmenším. Spoločne s moderátormi Jurajom Bačom, Veronikou Hatala a Mackom Dobroočkom ich poteší predstavením Smejka a Tanculienky, ktoré bude plné spevu aj smiechu.
A len čo sa na pódiu naplno rozžiaria svetlá, čaká vás poriadna porcia sviatočnej nálady, ktorá rozžiari oči deťom aj dospelým. Stačí si uvariť voňavé kakao, zababušiť sa pod teplú deku a naplno si užívať slávnostný galavečer, ktorý spojí všetky generácie. A bude naozaj výnimočný. Tina, Dominika Mirgová, Kali, Alan Murin či Peter Nagy k vám domov prinesú piesne plné vďaky – za lásku, priateľstvo, rodinu, či obyčajné každodenné maličkosti.
Lebo Mikuláš s Úsmevom nie je len obyčajný program v televízii. Je to výnimočný večer, keď majú rodiny k sebe bližšie. Keď svet na okamih stíchne a srdcia zaplaví láska aj pocit vďačnosti, že si tieto magické okamihy môžeme vychutnávať v kruhu tých, ktorých máme najradšej.
A viete, čo je na tom najkrajšie? Televízny Mikuláš s Kaufland Detským festivalom neprináša radosť len do vašich obývačiek. Vďaka projektu Darujte úsmev 2x ju každoročne rozdáva aj tam, kde je o ňu núdza. Kaufland v spolupráci s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar už sedem rokov pomáha rodinám, ktoré sa pre náročné životné okolnosti ocitli v zložitej situácii. Rodinám, ktorým hrozí strata bývania či doslova rozpad rodiny. Patria k nim najmä rodičia samoživitelia, pre ktorých táto podpora znamená viac, než si vieme predstaviť. Prináša im istotu domova, šancu zostať spolu a deťom pocit bezpečia. Nielen na Vianoce, ale každý deň v roku.
Aj Tina či Dominika Mirgová zavítajú spolu s Mikulášom 7. decembra do vašej obývačky
Ak ste si aj vy tento rok v Kauflande kúpili adventný kalendár s Mackom Dobroočkom, stali ste sa súčasťou tohto mikulášskeho príbehu. Každé čokoládové okienko, ktoré vaše deti počas vianočného obdobia otvoria, ukrýva totiž nielen čokoládové prekvapenie, ale zároveň šíri dobro. Jeden úsmev prináša vašim deťom, druhý rodinám, ktoré aj vďaka vašej pomoci môžu stráviť sviatky pri jednom stole.
Tak čo, pozvete k seba domov deduška s bielou bradou, ktorý 7. decembra podvečer zaklope aj na vaše okno? Ak si sviatočný galaprogram Mikuláš s Úsmevom o 19-tej hodine naladíte na rodinnej káblovej televízii TURBO TV, online na www.detskyfest.sk, alebo na FB Kaufland Detský festival, prinesie do vašich obývačiek poriadnu porciu predvianočnej atmosféry. Ak by ste to nestihli, nevadí, Mikuláš k vám môže zavítať aj v repríze, presne o týždeň 14. decembra o 18-tej hodine na TURBO TV a na www.detskyfest.sk. Aj vďaka jeho návšteve možno zistíte, že zázraky sa naozaj dejú. Sú ukryté v láskavom objatí najbližších, v detských úsmevoch a v teple domova, ktoré sa nežne usadí v srdciach a naplní ich tichým šťastím.
