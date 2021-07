Milan Fiľo daruje Moravskej Novej Vsi drevo za 1,3 milióna korún

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Praha 14. júla (OTS) - Nedostatkové stavebné rezivo v hodnote 1,3 milióna českých korún posiela do obce Moravská Nová Ves podnikateľ a majiteľ spoločnosti Eco-INVESTMENT a. s., Milan Fiľo.,“ spresnila PR manažérka spoločnosti Eco-InvestmentDrevo by malo do obce doraziť počas stredy 14. júla v štyroch kamiónoch. Celkovo ide o 135 kubíkov materiálu.Moravská Nová Ves patrí medzi najviac zasiahnuté juhomoravskej obce, ktoré tornádo pred dvoma týždňami prakticky zrovnalo so zemou. S výstavbou a opravami domov tu pomáhajú desiatky dobrovoľníkov, podľa ktorých je práve stavebné drevo stále nedostatkovým materiálom.