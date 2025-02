Milan Fiľo pokračuje v rokovaniach o ďalšej výrobe na Balkáne

Bratislava 10. februára (OTS) - V dňoch 6. - 7. Februára 2025 sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní o investičných príležitostiach a podmienkach investovania v krajinách, v ktorých je holding prostredníctvom svojho výrobného koncernu SHP GROUP (SHPG) už etablovaný, teda v Bosne a Hercegovine, Republike Srbskej a v Slovinsku.V Slovinskej republike je súčasťou SHPG závod Paloma, ktorý sa špecializuje na výrobu papierovej hygieny. V priebehu piatich rokov (2020 - 2025 ) tu holding ECO – INVESTMENT a.s. investoval viac ako 130 mil. EUR. Financie išli do výstavby nového papierenského stroja č.9 s rýchlosťou výroby hygienického papiera 2 000 m/min s ročnou kapacitou 70 000 ton. Závod realizoval výstavbu haly na spracovanie papiera na finálne produkty, do ktorej boli postupne inštalované 2 vysokovýkonné linky na toaletný papier a kuchynské utierky s kapacitou 40 000 ton ako aj sklad – logistický a expedičný terminal finálnych produktov o kapacite 25 000 paletových jednotiek. V Slovinsku sa uskutočnili rokovania na najvyššej úrovni, pričom témou boli:• Projekt zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia uhlíkovej stopy redukciou CO2 investovaním 6 mil. EUR do viacpalivového kotla na výrobu pary na sušenie papiera v papierenskom stroji, inštaláciou tepelného čerpadla a výstavbou solárneho zdroja energie.• Projekt zvýšenia finalizácie tissue papiera na kuchynské utierky, kozmetické utierky - facial tissue a hygienické papierové vreckovky s rozpočtovým nákladom 50 mil. EUR. Nevyhnutnou súčasťou tejto investície je vybudovanie plnoautomatického vysoko - regálového zakladača paliet. Vyššie uvedené akcie zvýšia pridanú hodnotu na zamestnanca na 82 000 EUR.• Zámer výstavby novej energetiky na báze biomasy.“ povedalMilan Fiľo a prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik / Foto: ECO – INVESTMENT a.s.V Republike Srbskej sa uskutočnilo rokovanie s prezidentom Miloradom Dodikom, kde spoločnosť SHP Group vlastní výrobný závod CELEX v Banja Luke.” uviedol po skončení rokovaníSHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.